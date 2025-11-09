 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Zwei Platzverweise beim TSV Köngen, 1. FC Eislingen macht es deutlich

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, bestätigte die Spitze und lieferte klare Signale im Kampf um die Plätze dahinter: Der Tabellenführer ließ Punkte liegen, die Verfolger nutzten ihre Chancen, und im Keller gab es deutliche Ausschläge. Effizienz vor dem Tor und stabile Defensivphasen machten in mehreren Partien den Unterschied.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
2
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem TSV Ehningen und dem VfL Sindelfingen setzte sich Ehningen knapp mit 2:1 durch. Vor 336 Zuschauern brachte Gabriel Körtge Corral die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Jäger in der 51. Minute auf 2:0. Sindelfingen drängte danach auf den Anschluss, der durch Arbes Bytyci in der 82. Minute gelang. In den spannenden Schlussminuten verteidigte Ehningen jedoch leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.

Gestern, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
3
1

Der TSGV Waldstetten bleibt im Titelrennen auf Kurs. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den GSV Maichingen zeigte die Mannschaft ihre Heimstärke. Dominik Pfeifer traf bereits in der 14. Minute zur frühen Führung, die Endrit Syla in der 25. Minute für die Gäste ausglich. Doch Waldstetten antwortete umgehend: Tim Schraml stellte in der 33. Minute die Führung wieder her, und Jonas Kurz sorgte in der 61. Minute für die Vorentscheidung.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
2
2
Abpfiff

TSV Köngen führte gegen TSVgg Plattenhardt durch Yannik Kögler (48.), geriet nach den Treffern von Emre Göcer (56.) und Aristidis Perhanidis (59.) aber kurzzeitig in Rückstand. Daniel Zimmermann (72.) rettete dem Spitzenreiter das 2:2; Plattenhardt beendete die Partie nach Rot für Göcer (77.) in Unterzahl, Köngen sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot gegen Max Schlotterbeck (97., Meckern).

Heute, 14:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
0
5
Abpfiff

FV Sontheim/Brenz hielt gegen 1. FC Eislingen nur phasenweise stand: Aykut Durna traf doppelt (13., 56.), ehe Marcel Hodzic (66.), Salih Egrlic (90.) und Max-Julian Hölzli (90.+3) zum 0:5 nachlegten. Der Aufsteiger aus Eislingen unterstrich damit seine Offensivqualität und bleibt oben auf Tuchfühlung.

Heute, 14:30 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
4
0
Abpfiff

SV Böblingen legte gegen MTV Stuttgart mit einem Doppelschlag um die Pause den Grundstein: Eray Cilhüseyin (43.) und Oliab Calemba (45.+1) stellten auf 2:0. Spät erhöhten Marvin Pietruschka (75.) und Bjarne Hamann per Foulelfmeter (90.+7) zum 4:0.

Heute, 14:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
1
1
Abpfiff

FV Sportfreunde Neuhausen und SV Waldhausen teilten die Punkte: Tair Avdiovski brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Ugur Yilmaz glich in der 83. Minute zum 1:1 aus. Über weite Strecken prägten enge Räume und geduldige Aufbauphasen das Geschehen.

Heute, 14:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
1
2
Abpfiff

TV Echterdingen führte gegen SC Geislingen zur Pause durch Laurenziu Biemel (45.), doch die Gäste drehten das Spiel mit einem späten Doppelpack von Sven Sönmez (65., 86.) zum 1:2. Geislingen zeigte mehr Konsequenz in der Schlussphase.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
3
1
Abpfiff

TSV Bernhausen geriet gegen TSV Bad Boll früh durch Baran Ates (5.) in Rückstand, fand aber rasch Antworten: Filip Jordacevic (19.) und Ivan Matanovic (56.) stellten auf 2:1. Mikail Gümüssu (80.) setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

