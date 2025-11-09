Zwei Platzverweise beim TSV Köngen, 1. FC Eislingen macht es deutlich

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, bestätigte die Spitze und lieferte klare Signale im Kampf um die Plätze dahinter: Der Tabellenführer ließ Punkte liegen, die Verfolger nutzten ihre Chancen, und im Keller gab es deutliche Ausschläge. Effizienz vor dem Tor und stabile Defensivphasen machten in mehreren Partien den Unterschied.

Im Duell zwischen dem TSV Ehningen und dem VfL Sindelfingen setzte sich Ehningen knapp mit 2:1 durch. Vor 336 Zuschauern brachte Gabriel Körtge Corral die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Jäger in der 51. Minute auf 2:0. Sindelfingen drängte danach auf den Anschluss, der durch Arbes Bytyci in der 82. Minute gelang. In den spannenden Schlussminuten verteidigte Ehningen jedoch leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit. ---

Der TSGV Waldstetten bleibt im Titelrennen auf Kurs. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den GSV Maichingen zeigte die Mannschaft ihre Heimstärke. Dominik Pfeifer traf bereits in der 14. Minute zur frühen Führung, die Endrit Syla in der 25. Minute für die Gäste ausglich. Doch Waldstetten antwortete umgehend: Tim Schraml stellte in der 33. Minute die Führung wieder her, und Jonas Kurz sorgte in der 61. Minute für die Vorentscheidung. ---



TSV Köngen führte gegen TSVgg Plattenhardt durch Yannik Kögler (48.), geriet nach den Treffern von Emre Göcer (56.) und Aristidis Perhanidis (59.) aber kurzzeitig in Rückstand. Daniel Zimmermann (72.) rettete dem Spitzenreiter das 2:2; Plattenhardt beendete die Partie nach Rot für Göcer (77.) in Unterzahl, Köngen sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot gegen Max Schlotterbeck (97., Meckern). TSV Köngen führte gegen TSVgg Plattenhardt durch Yannik Kögler (48.), geriet nach den Treffern von Emre Göcer (56.) und Aristidis Perhanidis (59.) aber kurzzeitig in Rückstand. Daniel Zimmermann (72.) rettete dem Spitzenreiter das 2:2; Plattenhardt beendete die Partie nach Rot für Göcer (77.) in Unterzahl, Köngen sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot gegen Max Schlotterbeck (97., Meckern). ---



FV Sontheim/Brenz hielt gegen 1. FC Eislingen nur phasenweise stand: Aykut Durna traf doppelt (13., 56.), ehe Marcel Hodzic (66.), Salih Egrlic (90.) und Max-Julian Hölzli (90.+3) zum 0:5 nachlegten. Der Aufsteiger aus Eislingen unterstrich damit seine Offensivqualität und bleibt oben auf Tuchfühlung. FV Sontheim/Brenz hielt gegen 1. FC Eislingen nur phasenweise stand: Aykut Durna traf doppelt (13., 56.), ehe Marcel Hodzic (66.), Salih Egrlic (90.) und Max-Julian Hölzli (90.+3) zum 0:5 nachlegten. Der Aufsteiger aus Eislingen unterstrich damit seine Offensivqualität und bleibt oben auf Tuchfühlung. ---



SV Böblingen legte gegen MTV Stuttgart mit einem Doppelschlag um die Pause den Grundstein: Eray Cilhüseyin (43.) und Oliab Calemba (45.+1) stellten auf 2:0. Spät erhöhten Marvin Pietruschka (75.) und Bjarne Hamann per Foulelfmeter (90.+7) zum 4:0. SV Böblingen legte gegen MTV Stuttgart mit einem Doppelschlag um die Pause den Grundstein: Eray Cilhüseyin (43.) und Oliab Calemba (45.+1) stellten auf 2:0. Spät erhöhten Marvin Pietruschka (75.) und Bjarne Hamann per Foulelfmeter (90.+7) zum 4:0. ---



FV Sportfreunde Neuhausen und SV Waldhausen teilten die Punkte: Tair Avdiovski brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Ugur Yilmaz glich in der 83. Minute zum 1:1 aus. Über weite Strecken prägten enge Räume und geduldige Aufbauphasen das Geschehen. FV Sportfreunde Neuhausen und SV Waldhausen teilten die Punkte: Tair Avdiovski brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Ugur Yilmaz glich in der 83. Minute zum 1:1 aus. Über weite Strecken prägten enge Räume und geduldige Aufbauphasen das Geschehen. ---



TV Echterdingen führte gegen SC Geislingen zur Pause durch Laurenziu Biemel (45.), doch die Gäste drehten das Spiel mit einem späten Doppelpack von Sven Sönmez (65., 86.) zum 1:2. Geislingen zeigte mehr Konsequenz in der Schlussphase. TV Echterdingen führte gegen SC Geislingen zur Pause durch Laurenziu Biemel (45.), doch die Gäste drehten das Spiel mit einem späten Doppelpack von Sven Sönmez (65., 86.) zum 1:2. Geislingen zeigte mehr Konsequenz in der Schlussphase. ---



TSV Bernhausen geriet gegen TSV Bad Boll früh durch Baran Ates (5.) in Rückstand, fand aber rasch Antworten: Filip Jordacevic (19.) und Ivan Matanovic (56.) stellten auf 2:1. Mikail Gümüssu (80.) setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt.