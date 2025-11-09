Zwei Platzverweise beim TSV Köngen, 1. FC Eislingen macht es deutlich

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, bestätigte die Spitze und lieferte klare Signale im Kampf um die Plätze dahinter: Der Tabellenführer ließ Punkte liegen, die Verfolger nutzten ihre Chancen, und im Keller gab es deutliche Ausschläge. Effizienz vor dem Tor und stabile Defensivphasen machten in mehreren Partien den Unterschied.
Im Duell zwischen dem TSV Ehningen und dem VfL Sindelfingen setzte sich Ehningen knapp mit 2:1 durch. Vor 336 Zuschauern brachte Gabriel Körtge Corral die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Jäger in der 51. Minute auf 2:0. Sindelfingen drängte danach auf den Anschluss, der durch Arbes Bytyci in der 82. Minute gelang. In den spannenden Schlussminuten verteidigte Ehningen jedoch leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.
Der TSGV Waldstetten bleibt im Titelrennen auf Kurs. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den GSV Maichingen zeigte die Mannschaft ihre Heimstärke. Dominik Pfeifer traf bereits in der 14. Minute zur frühen Führung, die Endrit Syla in der 25. Minute für die Gäste ausglich. Doch Waldstetten antwortete umgehend: Tim Schraml stellte in der 33. Minute die Führung wieder her, und Jonas Kurz sorgte in der 61. Minute für die Vorentscheidung.
