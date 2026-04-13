Zwei Platzverweise: Altenerding besiegt das Schlusslicht klar

Der erste Sieg in der Liga im Jahr 2026 für die SpVgg Altenerding. – Foto: Alfred Brumbauer

Erst nach etwa 20 Minuten fanden die Gäste ins Spiel – und zum Ausgleich. Nach Flanke von Samuel Kronthaler kam Christoph Luberstetter zum Kopfball, und über Keeper Can Djedovic senkte sich der Ball als Bogenlampe ins Netz (22.). Nach diesem Gegentreffer stieg bei den Hausherren die Unzufriedenheit, und zwei Minuten vor dem Seitenwechsel reklamierte Sucuoglu gegen eine Entscheidung des gut leitenden Referees so lange, bis ihm die Ampelkarte unter die Nase gehalten wurde.

Mit einem 5:1-Erfolg beim Tabellenschlusslicht FC Fatih Ingolstadt sicherten sich die Bezirksligakicker der SpVgg Altenerding die drei erwarteten Zähler. Dabei ging die Heimelf sogar in Führung. Nach einem Foul von Ridwan Bello an Murat Emre Sucuoglu verwandelte der Gefoulte den Elfmeter sicher (6.).

Nach der Pause war die SpVgg deutlich zielstrebiger. Nach einem Pass von Pedro Flores machte Mario Dipalo im Strafraum noch einen Haken um Fatih-Kapitän Faruk Rencber und traf aus 14 Metern zum 2:1. Nun blieben die Gäste am Drücker. Der aufgerückte Ajdin Nienhaus tankte sich in den Strafraum durch, scheiterte aber an Keeper Djedovic, doch den Abpraller staubte Jannik Obermaier zum 3:1 ab (61.).

In der Folgezeit mühten sich die Gastgeber, noch einmal ins Spiel zurückzukommen, doch man brachte das Altenerdinger Tor nicht mehr entscheidend in Gefahr. Dann der Altenerdinger Doppelschlag: Zunächst kam Marc Winkelmann nach einem Pass von Alexander Weiher vor dem Torhüter an den Ball und brachte ihn ins Zentrum, wo der eingewechselte Advam Oliveira den Ball gegen den Widerstand zweier Abwehrspieler über die Linie stocherte (72.). Nur wenig später war es abermals Winkelmann, der ein starkes Comeback feierte und den fünften Treffer vorbereitete.

Ein starker Pass von ihm erreichte Leonardo Tunjic, der Djedovic noch umspielte, bevor er ins leere Tor traf (74.). Unmittelbar vor dem Ende wurde Juan Gomez an der Mittellinie von Boubacarr Saho an der Mittellinie böse zu Fall gebracht, sodass der Referee gegen den Ingolstädter Spieler noch einen Platzverweis verhängte.