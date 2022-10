Zwei Pflichtaufgaben Verbandsliga +++ Eppingen empfängt den Vorletzten Kirrlach +++ Zuzenhausen erwartet Friedrichstal

Jeweils zuhause stehen die Zeichen auf Heimsieg. Ganz so überschwänglich gehen die beiden Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter aber nicht in ihre Aufgaben, sie müssen ihre Gegner selbstverständlich ernstnehmen und erst einmal den Nachweis antreten, dass sie besser sind. Rein tabellarisch betrachtet spricht jedoch vieles für den VfB Eppingen, der den Vorletzten FC Olympia Kirrlach zu Gast hat, und den FC Zuzenhausen, der gegen den FC Germania Friedrichstal zurück in die Erfolgsspur möchte. Beide Partien beginnen am Samstag um 15.30 Uhr. Für beide Teams beginnt damit eine englische Woche, kommenden Dienstag und erneut samstags warten weitere Partien, deren Ausgang richtungsweisend für die bald beginnende Winterpause sein kann.

Beim 2:2 in Friedrichstal vor Wochenfrist hat sich das alte Lied fortgesetzt. Die zwei Gegentreffer halten den Gegentor-Schnitt bei genau 2,0. "Das ist natürlich viel zu viel, wobei unsere individuellen Fehler weiterhin gnadenlos bestraft werden", sagt Oliver Späth nach nunmehr zwölf Pflichtspielen. Dem Sportlichen Leiter fehlt in vielen Situationen die nötige Zweikampfhärte, um ein Gegentor wenn nötig auch mal mit der Brechstange zu verhindern. In Sachen Einstellung kann er der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen: "Wenn man das Spiel in Friedrichstal zusammenfasst, hatten wir mehr vom Spielverlauf und auch mehr Tormöglichkeiten."

FC Zuzenhausen

Ganz unbeschadet kommt auch der FC Zuzenhausen nicht durch die Saison. Die 1:3-Niederlage beim FV Fortuna Heddesheim ging unterm Strich in Ordnung, auch weil die Grün-Weißen im ersten Abschnitt nicht an ihre bisherigen Auftritte anschließen konnten. "Leider ist es uns nicht gelungen, in die Zweikämpfe zu kommen", fasst Steffen Schieck zusammen. Der Trainer sah immerhin, "eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, in der wir uns auch mehr Chancen erspielen konnten." Außer dem Verlust der Tabellenführung ist nichts passiert, als Dritter befindet sich Zuze nach wie vor in Schlagdistanz zu ganz oben, wo sich der VfR Mannheim und der Verfolger aus Mühlhausen am Wochenende die Punkte gegenseitig abnehmen werden.

Vielmehr macht die personelle Situation im Häuselgrundweg zu schaffen, schließlich musste Routinier Dennis Bindnagel in Heddesheim mit Rückenschmerzen zur Pause in der Kabine bleiben und Joshua Keßler laboriert an Schmerzen im Sprunggelenk. Während Keßler am Samstag gegen Friedrichstal sicher ausfällt, besteht bei Bindnagel die Hoffnung auf einen Einsatz. Noch wahrscheinlicher ist die Rückkehr des Kapitäns. Dominik Zuleger fehlte in Heddesheim krankheitsbedingt und kann auch gegen Friedrichstal nicht zurückkehren. Ohne ihn fehlt in der Offensive zweifellos etwas Durchschlagskraft, aber in so einer Situation kommt dem FCZ sein in der Breite stark bestückter Kader zu Gute.

Zuhause gegen den Elften gibt es aber generell keine Ausreden, wobei die Friedrichstaler alles andere als ein Gegner sind, auf den man gerne trifft. "Spiele gegen Friedrichstal sind immer unangenehm", denkt Schieck vor allem an das 1:1 vom vergangenen Mai zurück, "da haben sie uns das Leben extrem schwer gemacht."