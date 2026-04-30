Zwei Personalien mit unterschiedlicher Ausgangslage

– Foto: SV Ramlingen U23

In der Bezirksliga Hannover Staffel 2 nehmen die Planungen für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Gleich zwei Vereine haben personelle Entscheidungen öffentlich gemacht – mit unterschiedlichen Vorzeichen, aber ähnlicher Stoßrichtung.

Bei der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II steht eine Rückkehr im Fokus: Alieu Njie wird zur neuen Spielzeit wieder für die Grün-Weißen auflaufen. Der Flügelspieler war bereits in der Hinrunde Teil des Teams, musste sein Engagement jedoch aus privaten Gründen unterbrechen. Aktuell befindet sich Njie in der Reha, soll aber rechtzeitig zum Vorbereitungsstart wieder einsatzfähig sein. Sportlich bringt der Offensivspieler ein klar umrissenes Profil mit: Tempo, Abschlussstärke, Dribbling sowie Qualitäten bei ruhenden Bällen zählen zu seinen Merkmalen, zudem gilt er als beidfüßig einsetzbar.

Lehrte reagiert frühzeitig

Parallel dazu hat sich der FC Lehrte bereits kurzfristig verstärkt. Mit Tyrell Chao stößt ein 19-jähriger Innenverteidiger zum Team. Der Defensivspieler kam im Winter vom VfR Evesen und stand bereits im jüngsten Spiel gegen Ramlingen/Ehlershausen auf dem Platz. Damit ist sein Wechsel nicht nur perspektivisch, sondern bereits im laufenden Spielbetrieb wirksam geworden.