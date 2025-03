Zwei Personal-Kracher zum Jahresauftakt - und eine Titel-Ansage!

Michael Eder (Teammanager, Ruderting): "Nach einer intensiven Vorbereitung samt gelungenen Trainingslager in Kroatien sind wir gerüstet für den Start. So ärgerlich das frühe Hallen-Aus war, umso besser konnten wir uns auf die Freiluftsaison konzentrieren und dementsprechend unsere Schwerpunkte ausrichten. Mit Bad Aibling kommt zum Start ein nicht zu unterschätzender Gegner nach Ruderting. Wir wollen aber den Platz an der Sonne bis zum Schluss verteidigen und am Sonntag von Anfang an keinen Zweifel über den Sieger aufkommen lassen."

Personal: Kiara Hochrein ist verletzt, der Einsatz von Emma Bauer fraglich