Zwei Partnervereine dürfen sich auf Besuch vom 1. FC Magdeburg freuen

Inzwischen ist es schon gute Tradition: Im Laufe der Sommervorbereitung macht der 1. FC Magdeburg regelmäßig Halt bei Partnervereinen. So dürfen sich in diesem Jahr auch wieder zwei Clubs aus dem Amateurbereich auf Besuch des Zweitligisten freuen.

Nach dem Start in die Vorbereitung mit dem obligatorischen medizinischen Untersuchungen am 18. Juni führen die beiden ersten Wege des FCM zum Landesklasse-Vertreter Burger BC (25. Juni, 18 Uhr) und zum Verbandsligisten SV Dessau 05 (28. Juni, 14 Uhr). Dies gaben die Blau-Weißen in dieser Woche mit ihrem Vorbereitungsprogramm bekannt.

Dieses sieht zudem wie im Vorjahr wieder ein Trainingslager in Bad Wörishofen (2. bis 10. Juli) - in dessen Rahmen auch zwei noch nicht genannte Testspiele stattfinden sollen - vor. Gut möglich, dass es sich dabei um die Teilnahme an einem Turnier mit den Schweizer Erstligisten FC Luzern und FC Winterthur handelt, die der Veranstalter kürzlich bekanntgegeben hatte.