Zwei Offensiv-Trümpfe für Biebrich 02

Breidenbacher Beton aufmeißeln, das war die Aufgabe. Wie das klappen kann, zeigte Yoshiki Watai, der Elias Walter in Szene setze. Der junge Stürmer bewies prompt seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss – 1:0. Doch die Gäste blieben in ihrer Grundausrichtung defensiv, kassierten kurz vor der Pause die Rote Karte gegen Nicolai Herrmann wegen Spieler-Beleidigung.

Mit der Überzahl der zweiten Hälfte ging größere Biebricher Entschlossenheit einher. John Reith sprintete in die Linksflanke von Derrick Amoako, versenkte mit der Stirn. In der Endphase erwies sich Ben Zornhagen erneut als idealer Joker, vollendete kurz vor Schluss zum 3:0. Zweiter Einsatz, zweites Tor, der Winter-Zugang sticht. Genauso wie Elias Walter nach diversen Verletzungsrückschlägen in die Spur findet. Seine Klasse in der Offensive hilft der Mannschaft. Klar, dass Chefcoach Nazir Saridogan hofft, dass Walter dauerhaft gesund bleibt, die Saison durchziehen kann. Nach anfangs zähem Verlauf attestierte der Trainer insgesamt einen „souveränen und erwachsenen Auftritt“. Als Außenverteidiger trug der A-Jugendliche Saefudin Oukouiss mit ordentlicher Leistung zum Erfolg bei. Gegen Waldbrunn (Sa., 15.30 Uhr) folgt gleich das nächste Heimspiel.