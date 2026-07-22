Zwei Offensiv-Talente für den ZFC Der Kader des ZFC Meuselwitz für die neue Oberliga-Saison nimmt weiter Formen an. von PM ZFC / FuPa Thüringen · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

ZFC-Präsident begrüßt zwei junge Offensivspieler in Meuselwitz mit William Kallenbach (links) und Elias Goebel (rechts). – Foto: © ZFC

Mit William Kallenbach und Elias Goebel haben die Ostthüringer zwei weitere junge Offensivspieler verpflichtet. Beide sollen frischen Wind in das Angriffsspiel bringen und künftig ihre Entwicklung im blau-weißen Trikot vorantreiben.

Kallenbach kommt aus Eilenburg William Kallenbach wechselt vom FC Eilenburg an die Glaserkuppe. Der 20-Jährige, der auf beiden Außenbahnen zuhause ist, kam in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit auf 24 Einsätze und vier Treffer. Da der gebürtige Thüringer in Jena ein Lehramtsstudium aufnimmt, bot sich auch sportlich ein Wechsel an. „Die Tage des Probetrainings haben mich überzeugt, die Trainingsbedingungen sowieso, aber auch die künftigen Mitspieler. Ich hoffe, dass ich einen gehörigen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten kann.“, erklärt der Neuzugang, der künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen wird.

Auf sein Pflichtspieldebüt muss Kallenbach allerdings noch etwas warten. Im Testspiel gegen den BFC Preussen Berlin zog er sich bei einem Pressschlag einen Bruch des großen Zehs zu und wird dem ZFC daher zunächst einige Wochen fehlen. Goebel erhält die Nummer 10 Mit Elias Goebel wechselt ein weiterer talentierter Offensivakteur nach Meuselwitz. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt aus Bischofswerda, wurde überwiegend bei Borea Dresden ausgebildet und überzeugte das Trainerteam in den Probewochen.