Zwei Offensiv-Talente für den ZFC

Mit William Kallenbach und Elias Goebel haben die Ostthüringer zwei weitere junge Offensivspieler verpflichtet. Beide sollen frischen Wind in das Angriffsspiel bringen und künftig ihre Entwicklung im blau-weißen Trikot vorantreiben.
William Kallenbach wechselt vom FC Eilenburg an die Glaserkuppe. Der 20-Jährige, der auf beiden Außenbahnen zuhause ist, kam in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit auf 24 Einsätze und vier Treffer. Da der gebürtige Thüringer in Jena ein Lehramtsstudium aufnimmt, bot sich auch sportlich ein Wechsel an.
„Die Tage des Probetrainings haben mich überzeugt, die Trainingsbedingungen sowieso, aber auch die künftigen Mitspieler. Ich hoffe, dass ich einen gehörigen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten kann.“, erklärt der Neuzugang, der künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen wird.
Auf sein Pflichtspieldebüt muss Kallenbach allerdings noch etwas warten. Im Testspiel gegen den BFC Preussen Berlin zog er sich bei einem Pressschlag einen Bruch des großen Zehs zu und wird dem ZFC daher zunächst einige Wochen fehlen.
Mit Elias Goebel wechselt ein weiterer talentierter Offensivakteur nach Meuselwitz. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt aus Bischofswerda, wurde überwiegend bei Borea Dresden ausgebildet und überzeugte das Trainerteam in den Probewochen.
Goebel fühlt sich im zentralen offensiven Mittelfeld am wohlsten, kann jedoch flexibel auf nahezu allen offensiven Positionen eingesetzt werden und half in der Vergangenheit auch defensiv aus. Beim ZFC erhält er die Rückennummer 10. Zunächst unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027, der sich bei einer entsprechenden Anzahl an Pflichtspieleinsätzen automatisch verlängert.
Leopold lobt Spielfreude und Ehrgeiz
Cheftrainer Georg-Martin Leopold sieht in beiden Neuzugängen großes Potenzial: „William und Elias sind zwei junge offensive, kreative Spieler, die uns im Probetraining mit ihrer Spielfreude und ihrem Ehrgeiz überzeugt haben. Wir wünschen uns und ihnen, dass sie aus ihrem Talent für unseren Verein viel Nutzen stiften.“