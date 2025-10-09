»Zwei oder drei graue Haare sind dadurch schon dazugekommen«

Kurzer Rückblick: Tief enttäuscht traten die Ansbacher am 22. August die kurze Heimreise vom Nürnberger Valznerweiher an. Die SpVgg hatte beim Club-Nachwuchs mit 1:3 verloren. Aus den ersten fünf Saionspielen hatten die 09er damit nur einen einzigen Punkt geholt, aber bereits vier Niederlagen einstecken müssen. Die Stimmung? Im Keller. Sechs Wochen später hat sich die Gefühlslage komplett gedreht.

Die Ansbacher sind in der Regionalliga Bayern seit sechs Partien ungeschlagen und haben in diesem Zeitraum ganz starke 14 Zähler eingefahren. Das nennt man dann wohl Kurve gekriegt! Coach Niklas Reutelhuber , mit seinen 26 Jahren immer noch blutjung, und seine Schützlinge haben die erste knifflige Saisonphase mit Bravour gemeistert. Rückblickend meint der Übungsleiter: "Freilich ist es nicht schön, so in die Spielzeit zu starten wie wir. Ich muss zugeben, dass zwei oder drei graue Haare bei mir dadurch schon dazugekommen sind. Intern herrschte aber immer Ruhe und Klarheit. Was uns optimistisch gestimmt hat: Die Leistungen waren bis auf die Partien in Vilzing und Unterhaching sehr ordentlich. Der Glaube an unsere eigene Stärke war immer da."

Und was ist konkret die große Stärke der Ansbacher? "Da würde ich in erster Linie unsere Arbeitsmoral nennen. Wir geben immer Vollgas, wollen auch auf dem Trainingsplatz jede Minute intensiv nutzen, um an uns zu arbeiten. Wir wissen, was wir können. Wir wissen aber auch, was wir nicht können. Und an diesen Schwächen arbeiten wir akribisch. Dazu muss ich sagen: Uns steht wahrscheinlich der beste Kader zur Verfügung, den wir je hatten. Zudem ist das Mannschaftsgefüge hervorragend. Das ist für uns ganz wichtig, darauf achten wir penibel, dass die unterschiedlichen Charaktere auch zusammenpassen", so Reutelhuber.



Als Beleg für die derzeit herausragende Arbeitsmoral darf der freundschaftliche Kick am Dientagabend gegen den SC 04 Schwabach herangezogen werden. Nerviges Testspiel unter der Saison? Von wegen! Die 09er sprühten vor Spielfreude und zeigten sich gegen den Tabellenfünften der Landesliga Nordost äußerst torhungrig. 10:3 hieß es am Ende nach 90 sehr kurzweiligen Minuten. "Die Jungs haben das super angenommen und hatten richtig Bock auf das Spiel. Wir haben einen großen Kader, und da wollten wir einfach auch denjenigen Spielpraxis geben, die in der Liga zuletzt nicht so zum Zug gekommen sind. Das werden wir bestimmt demnächst wieder mal machen", erklärt Reutelhuber.

In der Regionalliga Bayern geht`s für die Ansbacher am morgigen Freitagabend beim FC Memmingen weiter. "Wir wollen mehr. Wir geben uns nicht zufrieden", gibt Reutelhuber die Marschroute führt die Fahrt ins Unterallgäu vor.