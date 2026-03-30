Zwei Nullnummern: Mitterdorf kann Ränkams Ausrutscher nicht nutzen

Der 1. FC Rötz (rechts) taumelt dem direkten Abstieg in die Kreisklasse entgegen. – Foto: Sebastian Fleischmann/Archiv

Nicht über ein torloses Unentschieden kam der FC Ränkam am 20. Spieltag hinaus. Der Ligaprimus der Kreisliga Ost musste sich auswärts gegen Aufsteiger FC Chamerau mit einem Punkt begnügen. Trotzdem beträgt der Ränkamer Vorsprung an der Tabellenspitze weiterhin zehn Punkte. Verfolger SpVgg Mitterdorf konnte den Ausrutscher des Konkurrenten nicht ausnutzen, kam bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn ebenfalls nicht über ein 0:0 hinaus. Keinen Sieger fanden auch die Direktduelle im Abstiegskampf zwischen Schlusslicht Rötz und Eschlkam sowie zwischen der SG Regental und Untertraubenbach.



Der FC Miltach sicherte sich am Sonntag vor 200 Zuschauern die volle Punktausbeute bei der SG Schloßberg. In der elften Minute gingen die Gastgeber durch Rene Schulz noch in Führung, doch bereits in der 18. Minute sorgte Max Bretzl für den Ausgleich. Martin Neumeier landete den Führungstreffer für die Gäste in der 21. Minute und Pavel Polina legte in der 44. Minute nach. Für Fabian Spichtinger von der SG Schloßberg gab es in der 85. Minute noch eine Zehn-Minuten-Strafe. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Cedric Dirschl, Niklas Linhart







Bei der 1. SG Regental gab es für die 200 Fans eine Partie auf Augenhöhe gegen den FC Untertraubenbach. Mit dem Treffer durch Luis Philipp Lommer gingen die Gastgeber in der 51. Minute in Front, doch Julian Piendl sorgte in der 69. Minute für den Ausgleich, mehr Chancen konnten am vergangenen Sonntag in der Partie nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Ameya Joshi, Emily Fröhlich







Die Maximalausbeute sicherte sich die SG Zandt/Vilzing II am Sonntag auf heimischem Terrain vor 70 Zuschauern. Zu Gast war die SG Michelsdorf/Cham II. Bereits in der elften Spielminute brachte Leo Schönberger die Gastgeber in Front und legte in der 28. Minute noch eine Bude drauf. Einen Anschlusstreffer konnte Elias Smolka in der 58. Minute erzielen, doch Lutz Hastreiter besiegelte den Heimdreier in der 67. Minute für die SG Zandt/Vilzing II. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Jonathan Graßl







Eine Partie auf Augenhöhe durften die 80 Besucher am 20. Spieltag beim 1. FC Rötz miterleben. Die SpVgg Eschlkam konnte sich nicht gegen den Tabellenletzten durchsetzen. Mit dem Treffer durch Markus Decker gingen die Hausherren bereits in der achten Minute in Führung, doch Maximilian Weilisch sorgte in der 20. Minute für den Ausgleich. Erneut in Front brachte Tomas Petracek die Gastgeber in der 45. Minute, dann versenkte Tim Hammon in der 54. Minute zum erneuten Ausgleich. Kurz vor Schluss gab es noch die Zeitstrafe für Maximilian Weilisch (90., SpVgg Eschlkam), doch am Ergebnis änderte sich dadurch nichts mehr. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Franz Bucher, Mohammad Almayuf













Die SpVgg Willlmering-Waffenbrunn und die SpVgg Mitterdorf trennten sich am vergangenen Sonntag vor 75 Zuschauern im Remis. Keine Chancenverwertung und somit eine torlose Partie lieferten die beiden Kontrahenten am 20. Spieltag ab. Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Tobias Buchfink, Tim Sulik







Eine weitere Partie ohne Sieger gab es für die 150 Schaulustigen beim FC Chamerau. Zu Gast war der FC Ränkam. Beide Teams konnten keine Chancen verwerten und trennten sich somit im torlosen Unentschieden. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Helgo Boehlkau, Jürgen Hahn







Einen torreichen Dreier heimste sich die SG Waldmünchen/Geigant vor 200 Zuschauern ein. Zu Gast war die SG Schönthal-Premeischl, die keinen Abschluss erzielen konnte. Bereits ab der zehnten Minute mussten die Gäste in Unterzahl kämpfen, Jonas Decker sah die rote Karte. Besar Mustafaj brachte in der zwölften Minute den Führungstreffer für die Hausherren und Franz-Xaver Weinzierl erhöhte in der 19. Minute. Zwei Zeitstrafen gab es in der 39. Minute, eine für Lorenz Bücherl (SG Waldmünchen/Geigant) und eine für Luis Zwicknagel (SG Schönthal-Premeischl). Besar Mustafaj brachte zweimal in Folge die Kugel ins Netz (49., 55.) und Elias Wolf besiegelte in der 69. Minute den Heimdreier. Schiedsrichter: Thomas Schulze Bertelsbeck, Christoph Gruber, Laszlo Bedike