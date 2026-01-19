Zwei Niederlagen für Beeck am Testspiel-Wochenende

Testspiele mit Beteiligung des FC Wegberg-Beeck garantieren wie im Sommer auch aktuell wieder torreiche Spiele. Dem 5:2 gegen Niederrhein-Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler ließen die Kleeblätter am Wochenende nun zwei Niederlagen folgen: erst ein 2:4 daheim gegen den weiteren Niederrhein-Oberligisten 1. FC Monheim, tags darauf ein 1:3 bei Regionalligist Bonner SC.

„Monheim war wirklich sehr stark, ein richtig guter Testspielgegner“, lobte Beecks Coach Albert Deuker. Bereits nach einer halben Stunde wechselte er Marc Brasnic aus – Sorgen müsse man sich deswegen aber nicht machen, erklärte Deuker auf Nachfrage: „Es war von vornherein abgesprochen, dass Marc nur eine halbe Stunde spielen wird.“

Gegen Monheim entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein munteres Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die frühe Monheimer Führung (6. Minute) egalisierte Marc Kleefisch rasch (9.). Eine klasse Kombination, eingeleitet von Niklas Koppitz, fortgeführt von Kleefisch und vollendet von David Arize, führte zum 2:1 (38.). Die größere Zahl an zwingenden Chancen hatte indes auch da schon der Gast. Doch Beecks Nachwuchskeeper Silver van der Ark verhinderte wiederholt weitere Einschläge.

Weiterhin zum Zuschauen ist bei Beeck der Kapitän verurteilt: Yannik Leersmacher laboriert an einer Achillessehnenreizung. „Das kann leider eine sehr langwierige Verletzung sein“, merkte „Leerse“ selbst dazu an. Mannschaftskamerad Kleefisch äußerte sich derweil zur Situation nach dem angekündigten Rückzug von FC-Boss Werner Tellers zum Saisonende: „Bis zum Sommer geht es für uns hier auf alle Fälle ganz normal weiter. Da müssen wir uns also keinen großen Kopf machen. Dafür haben wir aber eine ganz andere große Baustelle: Wir wollen in der Rückrunde viel besser punkten und so dann noch ein gutes Stück in der Tabelle klettern. Darauf konzentrieren wir uns. Alles andere können wir ohnehin nicht beeinflussen.“

Kleefisch war es auch, der tags darauf den FC in Bonn in Führung schoss (35.). Dem feldüberlegenen BSC gelang aber rasch der Ausgleich (41.). In der zweiten Halbzeit drehte er die Partie dann komplett (58./88.). Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen hob schmunzelnd aber einen außersportlichen Aspekt hervor: „Die Brühwurst hier war sehr lecker.“