Allgemeines
Beeck spielte am Wochenende gegen Bonn und Monheim.
Beeck spielte am Wochenende gegen Bonn und Monheim. – Foto: Boris Hempel

Zwei Niederlagen für Beeck am Testspiel-Wochenende

In der zweiten Halbzeit war Monheim, das für einen Oberliga-Tabellenelften erstaunlich stark war und mit Kapitän Tim Klefisch auch einen Antreiber von Format hatte, dann klar Chef im Ring. Von Beeck hingegen kam eine halbe Stunde lang nicht mehr viel. Vollauf verdient waren daher die drei weiteren Monheimer Tore (48./57./68.). Erst in der Schlussviertelstunde kam Beeck noch einmal auf, hatte dann auch Pech bei einem Lattenschuss Timo Brauns.

Testspiele mit Beteiligung des FC Wegberg-Beeck garantieren wie im Sommer auch aktuell wieder torreiche Spiele. Dem 5:2 gegen Niederrhein-Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler ließen die Kleeblätter am Wochenende nun zwei Niederlagen folgen: erst ein 2:4 daheim gegen den weiteren Niederrhein-Oberligisten 1. FC Monheim, tags darauf ein 1:3 bei Regionalligist Bonner SC.

Leersmacher fehlt womöglich länger

Gegen Monheim entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein munteres Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die frühe Monheimer Führung (6. Minute) egalisierte Marc Kleefisch rasch (9.). Eine klasse Kombination, eingeleitet von Niklas Koppitz, fortgeführt von Kleefisch und vollendet von David Arize, führte zum 2:1 (38.). Die größere Zahl an zwingenden Chancen hatte indes auch da schon der Gast. Doch Beecks Nachwuchskeeper Silver van der Ark verhinderte wiederholt weitere Einschläge.

„Monheim war wirklich sehr stark, ein richtig guter Testspielgegner“, lobte Beecks Coach Albert Deuker. Bereits nach einer halben Stunde wechselte er Marc Brasnic aus – Sorgen müsse man sich deswegen aber nicht machen, erklärte Deuker auf Nachfrage: „Es war von vornherein abgesprochen, dass Marc nur eine halbe Stunde spielen wird.“

Weiterhin zum Zuschauen ist bei Beeck der Kapitän verurteilt: Yannik Leersmacher laboriert an einer Achillessehnenreizung. „Das kann leider eine sehr langwierige Verletzung sein“, merkte „Leerse“ selbst dazu an. Mannschaftskamerad Kleefisch äußerte sich derweil zur Situation nach dem angekündigten Rückzug von FC-Boss Werner Tellers zum Saisonende: „Bis zum Sommer geht es für uns hier auf alle Fälle ganz normal weiter. Da müssen wir uns also keinen großen Kopf machen. Dafür haben wir aber eine ganz andere große Baustelle: Wir wollen in der Rückrunde viel besser punkten und so dann noch ein gutes Stück in der Tabelle klettern. Darauf konzentrieren wir uns. Alles andere können wir ohnehin nicht beeinflussen.“

Kleefisch war es auch, der tags darauf den FC in Bonn in Führung schoss (35.). Dem feldüberlegenen BSC gelang aber rasch der Ausgleich (41.). In der zweiten Halbzeit drehte er die Partie dann komplett (58./88.). Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen hob schmunzelnd aber einen außersportlichen Aspekt hervor: „Die Brühwurst hier war sehr lecker.“

