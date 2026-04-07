Zwei Neuzugänge zu Ostern: Hüven verstärkt sich für die neue Saison

– Foto: SV Eisten-Hüven

Der SV Eisten-Hüven präsentiert pünktlich zu Ostern zwei Verstärkungen für die kommende Spielzeit. Mit Nico Telkmann und Jonas Lünswilken kommen Erfahrung und neue Impulse in den Kader.

Mit Nico Telkmann kehrt ein bekanntes Gesicht nach Hüven zurück. Der gebürtige Hüvener spielte zuletzt in Werlte und Herzlake und bringt die Erfahrung aus fast 200 Einsätzen in der Kreis- und Bezirksliga mit. Mit einer Körpergröße von 2,03 Metern soll er künftig den Hüvener Kasten sichern.

Auch die Defensive erhält Zuwachs: Jonas Lünswilken, gebürtig aus Bockholt, schließt sich dem Team an. Er kann auf über 150 Spiele in der 1. Kreisklasse sowie zuletzt in der Kreisliga Mitte-Nord zurückblicken und soll die Abwehr stabilisieren.

Der Verein freut sich auf beide Neuzugänge und blickt mit Zuversicht auf die kommende Saison.

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