Zwei Neuzugänge und Hertwig-Rückkehr beim Offenburger FV

Der Offenburger FV hat Marc Hertwig zur kommenden Saison als Co-Trainer für die Landesliga-Mannschaft verpflichtet. Der 37-Jährige wird somit Assistent von Michael Kovács, der das Team in der Winterpause der vergangenen Saison übernommen hat, den Abstieg aus der Verbandsliga jedoch nicht verhindern konnte. „Ich freue mich sehr, die kommende Saison als Co-Trainer beim Offenburger FV zu beginnen“, so Hertwig. „Es ist für mich eine große Ehre, Teil eines so traditionsreichen Vereins zu sein, der eine lange und stolze Geschichte im Fußball hat.“

Hertwig war nach seiner ersten Trainerstation als Co-Trainer beim SV Linx und als Cheftrainer beim SV Linx II bis im November 2023 Übungsleiter beim FV Schutterwald. Seine Spielerkarriere hatte Herwig im Sommer 2017 beim OFV beendet. „Ich bin voller Zuversicht, dass wir gemeinsam neue Erfolge feiern und den Verein auf seinem Weg zurück zu den Top Teams der Ortenau begleiten werden“, so Hertwig weiter.