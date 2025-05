Nick Münster (links) und Leon Tumbarinu (rechts) schließen sich Union Nettetal an. – Foto: Dirk Wallbaum / SG Unterrath

Zwei Neuzugänge für Union Nettetal Der Noch-Oberligist verkündet zwei neue Spieler für die neue Saison. Was Union Nettetal an beiden Talenten überzeugt hat. Wer außerdem noch seinen Vertrag verlängert hat.

Der SC Union Nettetal hat die ersten beiden Neuverpflichtungen für die kommende Saison präsentiert. Aus der U19-Mannschaft des FC Wegberg-Beeck wechselt Nick Münster an die Christian-Rötzel-Kampfbahn. Hinzu kommt Leon Tumbarinu, der aktuell noch für das U19-Team der SG Unterrath in der Niederrheinliga aufläuft.

„Wir gewinnen mit Nick und Leon zwei sehr talentierte Spieler dazu. Wir freuen uns, dass wir beide Spieler von unserem Weg, den wir in der kommenden Saison gehen wollen, überzeugen konnten“, sagt der Sportliche Leiter Nico Zitzen. Münster trägt bei den Beeckern derzeit die Kapitänsbinde und ist ein vielversprechendes Talent auf der Position des Innenverteidigers. Tumbarinu spielt auf der rechten Außenbahn und kam davor bereits für die B-Junioren und A-Junioren des 1. FC Mönchengladbach in der Niederrheinliga zum Einsatz. „Ich freue mich riesig, ab sofort ein Teil von SC Union Nettetal zu sein und bin bereit, alles zu geben, um unsere Ziele am Ende der Saison zu erreichen. Ich bin dankbar für die positiven Gespräche und das Vertrauen was mir geschenkt wird“, sagt Münster über seinen Wechsel nach Nettetal und den damit verbundenen Schritt in den Seniorenfußball.

Zuletzt vermeldete Union Nettetal außerdem weitere Vertragsverlängerungen für die kommende Saison: Mit Mittelfeldspieler Jesse Probst und Torwart Ben-Oliver Boeken haben zwei weitere Spieler ihren Vertrag beim Oberligisten SC Union Nettetal um eine weitere Spielzeit verlängert. „Unser Kader nimmt weiter Form an. Mit Jesse Probst und Ben Boeken haben wir zwei weitere Jungs aus unserem Kader, die sich für uns entschieden haben. Da Daniel Leupers in der kommenden Saison nicht mehr die Doppelfunktion hat und somit vollständig in die Aufgabe des Torwarttrainers geht, halten wir weiterhin die Augen nach einem Torwart auf“, sagt der Sportliche Leiter Nico Zitzen.