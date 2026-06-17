Zwei Neuzugänge für Tennis Borussia Berlin

– Foto: Michel Grabowski

Die abgelaufene Saison war keine einfache für Tennis Borussia. Die Berliner kämpften in der NOFV Oberliga Nord lang um den Klassenerhalt, sicherten sich diesen schließlich mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Absteiger Dynamo Schwerin. Die neuen Saison wollen die Lila-Weißen möglichst sorgenfreier bestreiten und haben dafür die ersten beiden Neuzugänge präsentiert. Marius Fleddermann wechselt vom Ligakontrahenten Sparta Lichtenberg ins Mommsenstadion. Der 21-Jährige, der in der Defensive beheimatet ist, sammelte in Lichtenberg und zuvor beim Ludwigsfelder FC erste Erfahrung im Herrenbereich.

Auf die kann Izzet Öztürk noch nicht blicken. Für den 19-jährigen Mittelfeldspieler wird TeBe die erste Station im Erwachsenenbereich sein. Öztürk spielte in den vergangenen Jahren in verschiedenen Nachwuchsabteilungen Berliner Vereine, machte in der abgelaufenen Spielzeit in der U19 von Hertha 03 auf sich aufmerksam. Mit den Zehlendorfern wurde er Regionalliga-Meister.