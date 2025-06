Zwei Neuzugänge für die SG Ohetal/Frielendorf

Reda Zamout, der in seiner Heimat Marokko unter anderem für Wydad Fès und Fath Union Sport Rabat sowie die U15- und U17-Nationalmannschaft spielte, kam beruflich nach Frielendorf und bringt internationale Erfahrung mit. „Ich freue mich sehr, ein Teil der SGO-Familie zu sein“, so Zamout. „Ich will fit bleiben, mit Spaß Fußball spielen und dem Team mit Einsatz und Erfahrung helfen.“ Kaffee-Fan Zamout verfolgt den Fußball leidenschaftlich, ohne einen bestimmten Lieblingsverein zu haben.

Auch Houssam Abouyacoub verschlug es aus beruflichen Gründen nach Frielendorf. Der 23-Jährige spielte zuvor für mehrere lokale Vereine in Marokko und freut sich nun auf die neue Herausforderung bei der SGO. „Ich habe von Anfang an gespürt, dass hier eine unterstützende Atmosphäre herrscht“, sagt Abouyacoub, bekennender Real-Madrid-Fan. „Ich will mit dem Team wachsen und starke Ergebnisse erzielen.“

Beide Neuzugänge zeigen sich motiviert und wollen in der kommenden Saison alles geben – zur Freude der Fans, die sich auf frischen Wind und leidenschaftliche Auftritte auf dem Platz freuen dürfen.