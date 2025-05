Zwei Neuzugänge für den TSV Schott Mainz

Nur drei Einsätze in der Regionalliga Bayern im März kamen für Wiegand zusammen. „Die Zeit in Fürth hat nicht wunschlos glücklich gemacht, auch ihn nicht“, sagt Meeth, „er hat unbestritten phantastische Qualitäten in Umschaltspiel, Tempo, Eins-gegen-Eins. Dinge, die wir in der Regionalliga brauchen. Jetzt muss er Struktur reinbekommt in sein Auftreten, sein Sportler-Leben. Da können wir die richtige Adresse sein, weil wir Isi in- und auswendig kennen.“ Der Sprinter vom Mainzer Lerchenberg wurde seit der U16 beim TSV Schott ausgebildet und will nun auch das Berufliche stärker in den Vordergrund rücken.