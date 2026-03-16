Zwei Neuzugänge für den SV Mundingen

Beatus Tsaxarra (links) mit SVM-Sportvorstand Borhene Deguachi | Foto: Verein

Der SV Mundingen hat weitere Neuzugänge für die kommende Saison vermeldet. Von der SG Wasser-Kollmarsreute wird sich Beatus Tsaxarra dem Landesligisten anschließen. Der 19 Jahre alte Angreifer spielt seit der Rückrunde 2025 für die SG, nachdem er zuvor in der Jugend des Bahlinger SC aktiv gewesen war. Für den A-Kreisligisten stehen bisher insgesamt 23 Einsätze (zwei Tore, vier Vorlagen) zu Buche. Der zweite Neuzugang Elias Heusler wird aus der A-Jugend des PTSV Jahn Freiburg nach Mundingen wechseln. Für den Mittelfeldakteur, der zuvor für den Nachwuchs des Freiburger FC auflief, ist in dieser Saison auch ein erster Einsatz in der Kreisliga A vermerkt, bei dem er als Joker prompt sein Debüttor erzielte. "Der SV Mundingen freut sich auf zwei weitere junge talentierte Spieler", so der Club in der Mitteilung von Sportvorstand Borhene Deguachi.