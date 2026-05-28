Zwei Neuzugänge für den Rotenburger SV

– Foto: Harneit

Der Rotenburger SV treibt die Planungen für die kommende Spielzeit voran und hat zwei Neuzugänge für den Kader präsentiert. Mit Jascha Tiemann für das Tor und Fabian Wapsas für das Mittelfeld verstärkt sich der Verein in unterschiedlichen Mannschaftsteilen.

Auf der Torhüterposition begrüßt der Verein den 27-jährigen Jascha Tiemann, der vom Oberligisten TSV Wetschen an die Wümme wechselt. Tiemann blickt auf eine umfangreiche Karriere zurück, die insgesamt 203 absolvierte Spiele (FuPa Daten) umfasst. Sein bisheriger Werdegang führte ihn unter anderem zum FC Verden 04, wo er sich nach Angaben des Vereins als „Garant für den Oberliga-Aufstieg“ etablierte.Zudem spielte er in Koblenz und sammelet seine ersten Herreneinsätze in der Bremen-Liga.

Der Rotenburger SV hebt auf Social Media hervor, dass er eine „unfassbare Bilanz“ vorweisen kann, da er „in 34 Spielen lediglich 14 Gegentore im Aufstiegsjahr hinnehmen“ musste.