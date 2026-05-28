Zwei Neuzugänge für den Rotenburger SV

Der Rotenburger SV treibt die Planungen für die kommende Spielzeit voran und hat zwei Neuzugänge für den Kader präsentiert. Mit Jascha Tiemann für das Tor und Fabian Wapsas für das Mittelfeld verstärkt sich der Verein in unterschiedlichen Mannschaftsteilen.
Auf der Torhüterposition begrüßt der Verein den 27-jährigen Jascha Tiemann, der vom Oberligisten TSV Wetschen an die Wümme wechselt. Tiemann blickt auf eine umfangreiche Karriere zurück, die insgesamt 203 absolvierte Spiele (FuPa Daten) umfasst. Sein bisheriger Werdegang führte ihn unter anderem zum FC Verden 04, wo er sich nach Angaben des Vereins als „Garant für den Oberliga-Aufstieg“ etablierte.Zudem spielte er in Koblenz und sammelet seine ersten Herreneinsätze in der Bremen-Liga.
Der Rotenburger SV hebt auf Social Media hervor, dass er eine „unfassbare Bilanz“ vorweisen kann, da er „in 34 Spielen lediglich 14 Gegentore im Aufstiegsjahr hinnehmen“ musste.
Für das zentrale und defensive Mittelfeld konnte der Rotenburger SV zudem den 19-jährigen Fabian Wapsas vom FC Oberneuland verpflichten. Der Verein bezeichnet den Neuzugang als ein „vielversprechendes Talent“, das trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus der Bremen-Liga mitbringt. Seine Ausbildung genoss Wapsas unter anderem beim JFV Bremen sowie bei der SG Aumund-Vegesack. Laut dem Rotenburger SV zeichnet sich der Spieler durch seine „ballsichere, dynamische und zweikampfstarke“ Spielweise aus. Mit seiner „hervorragenden Übersicht“ soll Wapsas in Zukunft den Konkurrenzkampf im Zentrum weiter ankurbeln.