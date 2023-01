Zwei Neuzugänge für Bezirksligist SV Ippensen Jan-Luca Wilken und Torge Wichern zieht es zum SV

Die Wechsel gab der SV Ippensen gestern auf seinen Social-Media-Seiten bekannt. Jan-Luca Wilken zieht es von seinem Heimatverein SV Jeersdorf (2. Kreisklasse Süd) zum SV. Der Angreifer stand in der Hinrunde 12 Spiele auf dem Feld und erzielte acht Treffer. ,,Jan-Luca hat ja bereits ein paar Trainingseinheiten bei uns mitgemacht und einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist physisch stark und ehrgeizig", so Trainer Holger Dzösch auf den Social-Media-Seiten des SV Ippensen. Mit Torge Wichern wechselt ein weiterer Spieler nach Ippensen. Er kommt aus der U19 des SV Drochtersen/Assel ins Bezirksliga-Team. ,,Torge ist taktisch und technisch schon sehr weit für sein Alter", bemerkt Holger Dzösch. ,,Ich freue mich natürlich, dass es uns gelungen ist, unseren Kader zu verstärken. Torge und Jan-Luca haben das Potential, dass sie uns schnell weiterhelfen können. Beide werden die nun anstehende Vorbereitung nutzen, um das Team und seine Spielweise kennenzulernen. Wichtig ist bei uns aber auch, dass beide gute Typen sind und auch charakterlich sehr gut ins Team passen. Wir freuen uns sehr auf die beiden", ergänzt der Trainer abschließend.

Der SV Ippensen spielt eine beeindruckende Hinrunde in der Bezirksliga und gehört zu den Top-Teams. Die Mannschaft überwintert mit 39 Zählern auf dem 2. Tabellenplatz. Am 12. Februar startet der SV mit einem Kreisduell beim Aufsteiger SV Anderlingen in das Pflichtspieljahr 2023.

