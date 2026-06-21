Zwei Neuzugänge für Adler Messingen

Mit Nico Schröder kommt ein offensiver Spieler vom BW Lünne zu uns. Nico ist für einige Jungs aus dem Team kein Unbekannter, denn bereits in der Jugendspielgemeinschaft hat er mit Teilen unserer Mannschaft zusammengespielt. Außerdem war er in der vergangenen Saison Teil des Trainerteams der A-Jugend Messingen/Lünne/Bramsche. Schön, dass du jetzt auch für den Adler auf dem Platz stehst, Nico!