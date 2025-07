Zwei Neuzugänge des SVH schon wieder weg

Hummetroth. Auf das Schicksal seiner Vorgänger angesprochen, muss Artug Özbakir lachen. „Ich hoffe mal nicht, dass es mir auch so geht“, sagt der Trainer des SV Hummetroth. Denn sowohl Sandro Sirigu (im Sommer 2023) als auch Richard Hasa und Zivojin Juskic (Herbst 2024) mussten nach einem Aus im Hessenpokal beim ambitionierten Odenwald-Klub gehen. Gegner damals: Germania Ober-Roden. Auf eben jene Mannschaft trifft der Hessenliga-Aufsteiger nun zum dritten Mal. Sind aller guten Dinge also drei? Zumindest Özbakir ist überzeugt, dass sein Team diesmal den Angstgegner knacken wird. „Wir wissen um ihre Stärken und werden das Spiel sehr ernst nehmen“, kündigt der 43-Jährige schon mal an.