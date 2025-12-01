Zwei Neuzugänge: Blau Weiß 90 ergänzt Trainerteam

– Foto: Verein

Berlin-Ligist Blau Weiss 90 hat über Veränderungen im Trainerstab informiert.

Trainer Rani Al Kassem und sein Assistent Tim Jachmann erhalten ab sofort Unterstützung durch Haris Cerimagic. Der 40-Jährige war zuletzt bei Sparta Lichtenberg für die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga verantwortlich, zuvor lang bei Bosna aktiv und wird ab sofort als zusätzlicher Co-Trainer fungieren. Auf dem Posten des Torwarttrainers kehrt mit Christian Zahn einer mit blau-weißer Vergangenheit zurück. Der 53-Jährige spielte Anfang der 90 selber für die Mariendorfer, blieb trotz Konkurs und Neustart in der Kreisliga C an Bord und wirkte bei vier Aufstiegen in Folge mit. Nun übernimmt Zahn an der Seitenlinie und folgt auf Felix Weber. __________________________________________________________________________________________________

