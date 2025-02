Zwei Neuzugänge beim Landesliga-Aufsteiger

Der BSV 07 Schwenningen rüstet sich für die entscheidende Phase der Landesliga-Saison 2024/25 und kann zwei Neuzugänge vermelden. Mit Bilal Rüzgar und Elias Gresser stoßen zwei Spieler zur Mannschaft, die sowohl in der Defensive als auch in der Offensive neue Impulse setzen sollen. Beide Akteure bringen bereits Erfahrungen aus überregionalen Ligen mit und sollen dem Team helfen, sich in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter zu etablieren.