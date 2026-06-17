Zwei Neue und Trainerwechsel der "Zweiten": SV Neuhof zuversichtlich Updates zur Kaderplanung und Trainer beim A-und C-Ligisten von Alexander Klehm · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Benicio Freschi und Ajmal Koochi wechseln zum SV Neuhof. – Foto: SG Germania, SKG 23

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom SV Neuhof erreicht.

Die Sommerpause im Rheingau-Taunus-Kreis ist kurz und hinter den Kulissen an der Maiselarena läuft die Kaderplanung für die neue Spielzeit 2026/2027 bereits auf Hochtouren. Der SV 1895 Neuhof meldet pünktlich zum Start der Transferperiode wichtige personelle Entscheidungen – sowohl auf den Trainerbänken als auch auf dem Platz. Kontinuität in der 1A – Neuer Impuls und emotionaler Abschied in der 1B

Die wichtigste Nachricht vorweg: An der Seitenlinie der ersten Mannschaft (1A) setzt der SVN auf Kontinuität. Trainer Daniel Labusga hat seinen Vertrag verlängert und geht mit großem Ehrgeiz in die neue Saison, um das Team in der Kreisliga A weiter zu etablieren und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Eine emotionale Veränderung gibt es hingegen bei der zweiten Mannschaft (1B) in der Kreisliga C. Nach jahrelangem, unermüdlichem Einsatz verabschiedet sich Vereinslegende Alexander Strauss von der Trainerbank. Er hinterlässt große Fußstapfen, bleibt dem SVN erfreulicherweise aber in anderen Funktionen im Verein erhalten, sodass man auch in Zukunft auf seine enorme Erfahrung bauen kann. Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle für die geleistete Arbeit als Coach!