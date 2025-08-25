Zwei Neue und "Terminchaos" beim FCA

Darmstadt. Der FCA Darmstadt hatte frei am vergangenen Wochenende. Doch der Verbandsligist war nicht untätig. Nach dem missratenen Ligastart mit drei Niederlagen und dem letzten Rang gab es viele Gespräche innerhalb des Teams. „Wir sind näher zusammengerückt“, sagte FCA-Trainer Luca Bergemann. Zudem gibt es erste, dringend benötigte personelle Verstärkungen. So kehrt Vinicius Freitas Borges zu den Arheilgern zurück, nachdem er zuletzt in seiner brasilianischen Heimat aktiv war. Zudem kommt Offensivmann Joseph D’Ipreta aus den USA zum FCA, wie Bergemann mitteilte. „Und wir sind in weiteren Gesprächen.“ Es ist also mit noch mehr Zuwachs zu rechnen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Daneben geht das „Terminchaos“, so Bergemann, rund um die Spiele des FCA weiter. So wurde die für diesen Mittwoch angesetzte Partie beim SC Dortelweil abgesetzt, da im Bad Vilbeler Stadtteil kein Platz zur Verfügung steht.
Die Arheilger sind damit in der Liga erst wieder am Sonntag (15.30 Uhr) bei Aufsteiger 1. FC Langen gefordert. Zwei Tage später (2. September/18 Uhr) steht dann das Spiel in der zweiten Runde des Hessen-Pokals gegen Regionalligist Bayern Alzenau an. Dementsprechend muss wiederum das Derby bei RW Darmstadt, das noch für 3. September terminiert ist, verlegt werden.