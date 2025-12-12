 2025-12-03T05:51:34.672Z

Der TSG Bretzenheim (von links: Lars Maximilian Frick, Lukas Helbach und Kadir Aygurlu) bleibt der Mannschaftskern unabhängig der Ligazugehörigkeit erhalten. Foto: Kristina Schäfer
Zwei Neue und schon 15 Zusagen bei TSG Bretzenheim

Die Personalplanungen laufen bei Mainzer Verbandsligist bereits auf Hochtouren

Mainz-Bretzenheim. Kaum ruht der Ball, schon laufen die Personalplanungen – und wie. 15 Mann haben bei der TSG Bretzenheim zugesagt, an Bord zu bleiben, unabhängig vom Verbleib in der Verbandsliga. Als Tabellenzehnter ist die TSG absolut im Soll und zugleich in Abstiegsgefahr. Zudem stehen schon zwei Winterzugänge fest. Um wen es sich handelt, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Torben SchröderAutor