Zwei Neue und schon 15 Zusagen bei TSG Bretzenheim

Mainz-Bretzenheim. Kaum ruht der Ball, schon laufen die Personalplanungen – und wie. 15 Mann haben bei der TSG Bretzenheim zugesagt, an Bord zu bleiben, unabhängig vom Verbleib in der Verbandsliga. Als Tabellenzehnter ist die TSG absolut im Soll und zugleich in Abstiegsgefahr. Zudem stehen schon zwei Winterzugänge fest. Um wen es sich handelt, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.