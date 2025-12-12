Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSG Bretzenheim (von links: Lars Maximilian Frick, Lukas Helbach und Kadir Aygurlu) bleibt der Mannschaftskern unabhängig der Ligazugehörigkeit erhalten. Foto: Kristina Schäfer
Zwei Neue und schon 15 Zusagen bei TSG Bretzenheim
Die Personalplanungen laufen bei Mainzer Verbandsligist bereits auf Hochtouren
Mainz-Bretzenheim. Kaum ruht der Ball, schon laufen die Personalplanungen – und wie. 15 Mann haben bei der TSG Bretzenheim zugesagt, an Bord zu bleiben, unabhängig vom Verbleib in der Verbandsliga. Als Tabellenzehnter ist die TSG absolut im Soll und zugleich in Abstiegsgefahr. Zudem stehen schon zwei Winterzugänge fest. Um wen es sich handelt, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.