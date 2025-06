Zwei Neue überzeugen: Landsberg gewinnt Hitzeschlacht gegen 1860 II

Landsberg Dritte Hitzeschlacht und dritter Sieg im dritten Vorbereitungsspiel für den TSV Landsberg. Dem 4:1 in Garmisch und dem 1:0 gegen Vaduz ließ die Truppe von Trainer Alex Schmidt am Sonntag ein verdientes 1:0 im 2x30-Minuten-Test gegen die U23 des TSV 1860 München folgen – die Landsberger sind gerüstet für das erste Pflichtspiel, die Totopokal-Partie am Samstag (16 Uhr) bei Bezirksligist SV Pullach.