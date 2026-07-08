Zwei neue Teams im Spielbetrieb: Die Staffeleinteilung des KFV Harz Aus dem Verband +++ So sehen die Harzoberliga, die Harzligen und die Harzklasse in der Saison 2026/27 aus von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Oliver Ebers

Auch im Harz ist das Geheimnis gelüftet: Der Kreisfachverband hat seine Vereine über die Staffeleinteilung der neuen Saison 2026/27 informiert. Die Harzoberliga spielt demnach mit 13 Teams, die beiden Harzliga-Staffeln mit 14 Vertretern und die Harzklasse mit 15 Mannschaften.

Harzoberliga Mit einem Ab- und zwei Aufsteigern startet die neue Spielzeit in der Harzoberliga. Aus der Landesklasse musste der Quedlinburger SV nach zehn Jahren den Weg nach unten antreten. Aus der Harzliga feiert der SV Grün-Gelb Ströbeck - erstmals seit 2010/11 - sein Comeback im Oberhaus des Harzes. Außerdem gibt die SG Timmenrode/VfB Blankenburg zum ersten Mal ihre Visitenkarte in der Harzoberliga ab. So sieht die Harzoberliga in der Saison 2026/27 aus

Quedlinburger SV (Ab)

SV 1890 Westerhausen II

TSV Langeln

SV Germania Neinstedt

FSV Askania Ballenstedt

SV Grün-Weiß Rieder

SV Eintracht Osterwieck II

SC Heudeber

SG 1955 Lüttgenrode

SV Blau-Weiß Schwanebeck

FSV Sargstedt

SV Grün-Gelb Ströbeck (Auf)

SG Timmenrode/VfB Blankenburg (Auf) Harzliga 1 Drei Aufsteiger bereichern den Spielbetrieb in der Harzliga, Staffel 1. Neben dem Harzklasse-Meister SG Germania Rohrsheim durften auch der drittplatzierte MSV Eintracht Halberstadt und die viertplatzierte SG Badersleben/Dardesheim den Schritt nach oben antreten. So sieht die Harzliga 1 in der Saison 2026/27 aus