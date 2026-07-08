 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Zwei neue Teams im Spielbetrieb: Die Staffeleinteilung des KFV Harz

Aus dem Verband +++ So sehen die Harzoberliga, die Harzligen und die Harzklasse in der Saison 2026/27 aus

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Oliver Ebers

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Harzoberliga
Harzliga 1
Harzliga 2
Harzklasse 1
Quedlinburg

Auch im Harz ist das Geheimnis gelüftet: Der Kreisfachverband hat seine Vereine über die Staffeleinteilung der neuen Saison 2026/27 informiert. Die Harzoberliga spielt demnach mit 13 Teams, die beiden Harzliga-Staffeln mit 14 Vertretern und die Harzklasse mit 15 Mannschaften.

Harzoberliga

Mit einem Ab- und zwei Aufsteigern startet die neue Spielzeit in der Harzoberliga. Aus der Landesklasse musste der Quedlinburger SV nach zehn Jahren den Weg nach unten antreten. Aus der Harzliga feiert der SV Grün-Gelb Ströbeck - erstmals seit 2010/11 - sein Comeback im Oberhaus des Harzes. Außerdem gibt die SG Timmenrode/VfB Blankenburg zum ersten Mal ihre Visitenkarte in der Harzoberliga ab.

So sieht die Harzoberliga in der Saison 2026/27 aus

  • Quedlinburger SV (Ab)
  • SV 1890 Westerhausen II
  • TSV Langeln
  • SV Germania Neinstedt
  • FSV Askania Ballenstedt
  • SV Grün-Weiß Rieder
  • SV Eintracht Osterwieck II
  • SC Heudeber
  • SG 1955 Lüttgenrode
  • SV Blau-Weiß Schwanebeck
  • FSV Sargstedt
  • SV Grün-Gelb Ströbeck (Auf)
  • SG Timmenrode/VfB Blankenburg (Auf)

Harzliga 1

Drei Aufsteiger bereichern den Spielbetrieb in der Harzliga, Staffel 1. Neben dem Harzklasse-Meister SG Germania Rohrsheim durften auch der drittplatzierte MSV Eintracht Halberstadt und die viertplatzierte SG Badersleben/Dardesheim den Schritt nach oben antreten.

So sieht die Harzliga 1 in der Saison 2026/27 aus

  • SV Langenstein II
  • Harsleber SV Germania
  • TSV Zilly
  • SV Olympia Schlanstedt
  • SV Fortuna Dingelstedt
  • SV Fortschritt Veckenstedt
  • Hessener SV
  • SV Empor Dedeleben
  • SV Fortuna Halberstadt
  • TSV Germania Groß Quenstedt
  • SV Eintracht Derenburg
  • SG Badersleben/Dardesheim (Auf)
  • MSV Eintracht Halberstadt (Auf)
  • SG Germania Rohrsheim (Auf)

Harzliga 2

Ein vierter Harzklasse-Aufsteiger mischt die Harzliga, Staffel 2, auf. Die SG Börnecke/Westerhausen III machte als Zweitplatzierte von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch. In der Liga trifft sie künftig auf den Blankenburger FV II und den Quedlinburger SV II - die beiden Absteiger aus der Harzoberliga. Der FSV Askania Ballenstedt hat indes seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet.

So sieht die Harzliga 2 in der Saison 2026/27 aus

  • Blankenburger FV II (Ab)
  • Quedlinburger SV (Ab)
  • TSV Wasserleben
  • SV Grün-Weiß Hasselfelde
  • SV Concordia Harzgerode
  • SG Darlingerode II/Drübeck
  • SV Blau-Weiß Hausneindorf
  • SC Benneckenstein
  • SV Stahl Thale II
  • SG Gernrode II/Bad Suderode
  • Germania Wernigerode II
  • TuS Elbingerode II
  • SV Rot-Weiß Abbenrode
  • SG Börnecke/Westerhausen III (Auf)

Harzklasse

In der Kreisklasse begrüßt der KFV Harz zwei neue Teams im Wettbewerb: Quedlinburg United nimmt zum ersten Mal am Spielbetrieb teil, der SV Eintracht Heimburg stellt erstmals seit 2016/17 wieder ein Herrenteam. Neu dabei in der Harzklasse ist auch der SV Eilsdorf, der in der vergangenen Saison noch in der Harzliga antrat und künftig eine Spielgemeinschaft mit dem SV Olympia Schlanstedt II bildet.

So sieht die Harzklasse in der Saison 2026/27 aus

  • SG Eilsdorf/Schlanstedt II (Ab)
  • SG Wegeleben/Rodersdorf
  • Nienhagener SV
  • TSV Berßel
  • FSV Sargstedt II
  • VfB Germania Halberstadt III
  • SV Fortuna Halberstadt II
  • SV Grün-Weiß Rieder II
  • TSV Deersheim
  • SG Stahl Blankenburg
  • SV Germania Meisdorf
  • SG Reddeber/Minsleben/Silstedt
  • SG Stapelburg/Wasserleben II
  • Quedlinburg United (Neu)
  • SV Eintracht Heimburg (Neu)