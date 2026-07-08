Zwei neue Teams im Spielbetrieb: Die Staffeleinteilung des KFV Harz

Auch im Harz ist das Geheimnis gelüftet: Der Kreisfachverband hat seine Vereine über die Staffeleinteilung der neuen Saison 2026/27 informiert. Die Harzoberliga spielt demnach mit 13 Teams, die beiden Harzliga-Staffeln mit 14 Vertretern und die Harzklasse mit 15 Mannschaften.
Mit einem Ab- und zwei Aufsteigern startet die neue Spielzeit in der Harzoberliga. Aus der Landesklasse musste der Quedlinburger SV nach zehn Jahren den Weg nach unten antreten. Aus der Harzliga feiert der SV Grün-Gelb Ströbeck - erstmals seit 2010/11 - sein Comeback im Oberhaus des Harzes. Außerdem gibt die SG Timmenrode/VfB Blankenburg zum ersten Mal ihre Visitenkarte in der Harzoberliga ab.
So sieht die Harzoberliga in der Saison 2026/27 aus
Drei Aufsteiger bereichern den Spielbetrieb in der Harzliga, Staffel 1. Neben dem Harzklasse-Meister SG Germania Rohrsheim durften auch der drittplatzierte MSV Eintracht Halberstadt und die viertplatzierte SG Badersleben/Dardesheim den Schritt nach oben antreten.
So sieht die Harzliga 1 in der Saison 2026/27 aus
Ein vierter Harzklasse-Aufsteiger mischt die Harzliga, Staffel 2, auf. Die SG Börnecke/Westerhausen III machte als Zweitplatzierte von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch. In der Liga trifft sie künftig auf den Blankenburger FV II und den Quedlinburger SV II - die beiden Absteiger aus der Harzoberliga. Der FSV Askania Ballenstedt hat indes seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet.
So sieht die Harzliga 2 in der Saison 2026/27 aus
In der Kreisklasse begrüßt der KFV Harz zwei neue Teams im Wettbewerb: Quedlinburg United nimmt zum ersten Mal am Spielbetrieb teil, der SV Eintracht Heimburg stellt erstmals seit 2016/17 wieder ein Herrenteam. Neu dabei in der Harzklasse ist auch der SV Eilsdorf, der in der vergangenen Saison noch in der Harzliga antrat und künftig eine Spielgemeinschaft mit dem SV Olympia Schlanstedt II bildet.
So sieht die Harzklasse in der Saison 2026/27 aus