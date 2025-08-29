Zwei Neue: SV Dornach holt Spieler vom TSV 1860 und aus der Bayernliga

Am Montag ist der Deadline Day im Sommertransferfenster und der SV Dornach wurde noch einmal aktiv. Der am Freitag (19.30 Uhr) beim TSV Grünwald antretende Landesligist wurde noch zweimal aktiv und kann seine Neuzugänge ab sofort einsetzen.

Die beiden neuen Spieler sind Asaad Khalil und Adama Diarra. Diarra kickte in der vergangenen Saison noch für den TSV Rain und kam auf stolze 19 Einsätze. Der Mittelfeldspieler mit dem französischen Pass ist 22 Jahre jung. Asaad Khalil ist ein Stürmer, der für die vierte Mannschaft des TSV 1860 München in der Kreisklasse mit 19 Toren in 19 Spielen eine knackige Knipser-Quote hatte.

Der Dornacher Keeper Dominik Bertic hat sich in den Hochzeitsurlaub verabschiedet und dazu fehlt auch noch Maurice Albers. Dafür bekommt der Landesliga-Aufsteiger aber mit Can Bozoglu, Lorenz Scholz und Leon Rexhaj sowie den beiden kurzfristigen Neuzugängen mehr Alternativen zurück.

SV Dornach präsentiert sich in sehr starker Form

Die Dornacher kommen auch mit der für einen Aufsteiger beachtlichen Serie von fünf Spielen ohne Niederlage, die sich aufteilen in zwei Siege und drei Unentschieden. „Diese fünf Spiele sind natürlich gut“, sagt Spielertrainer Manuel Ring, „aber wir machen so weiter und schauen immer nur von Spiel zu Spiel. Wir müssen jede Woche unsere PS auf die Straße bringen.“ Der Coach macht auch immer wieder deutlich, dass man noch Luft nach oben habe und man den einen oder anderen Punkt mehr hätte holen können.

Mit zwölf Punkten aus acht Spielen hat man eine für einen Aufsteiger beachtliche Bilanz und damit auch nur einen Zähler weniger als Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald, der sich mit drei Siegen in den letzten vier Spielen an die Spitzengruppe der Liga wieder heranpirscht. Grünwald hat am vergangenen Wochenende einen emotionalen Bigpoint gelandet, als man in Traunstein nach einem 0:2-Rückstand doch noch 3:2 gewann.