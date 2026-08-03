Zwei neue Südamerikaner und ein Wiedersehen am Wolfsberg Verbandsliga +++ Carlos Antonio Moreno, Carlos Daniel Sousa e Silva und Justin Habel haben sich dem SV 1890 Westerhausen angeschlossen von Kevin Gehring · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

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Mit dem ehemaligen lettischen Nationalspieler Jevgenijs Kazacoks und dem zuletzt im US-Staat New York am College spielenden Joshua Choi hat sich der SV 1890 Westerhausen im Sommer bereits international verstärkt. Zur Riege der Neuzugänge gehören am Wolfsberg auch zwei neue Südamerikaner.

Mit Carlos Antonio Moreno wechselte ein Venezolaner vom thüringischen Landesklasse-Vertreter SV Grün-Weiß Siemenrode in den Harz. Der 21-Jährige "hat mich direkt im ersten Training überzeugt", erklärte Trainer Garrit Golombek zur Vorstellung: "Er bringt ein sehr gutes Tempo mit, ist Linksfuß und kann auf der gesamten linken Seite eingesetzt werden." Zum Spielerprofil: >> Carlos Antonio Moreno

Besonders hätte Golombek "seine Lernwilligkeit" gefallen, wie der 35-Jährige betonte: "Er möchte sich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und hat sich sehr gut in die Gruppe eingefügt. Carlos bringt eine Qualität mit, an der wir hoffentlich noch viel Freude haben werden." Der Venezolaner werde "sowohl auf der linken Außenverteidigerposition als auch auf der offensiven Außenbahn" den Konkurrenzkampf einheizen. Box-to-Box-Spieler kommt von Grün-Weiß Ilsenburg Ebenfalls neu am Wolfsberg ist der Brasilianer Carlos Daniel Sousa e Silva. Der 20-Jährige lief in den vergangenen drei Spielzeiten für den FSV Grün-Weiß llsenburg in der Verbands- und Landesliga auf. "Carlos ist ein technisch richtig starker Box-to-Box-Spieler, der im Zentrum sehr variabel einsetzbar ist und dort verschiedene Positionen bekleiden kann", erklärte Golombek. Zum Spielerprofil: