Zwei neue Südamerikaner und ein Wiedersehen am Wolfsberg

Mit dem ehemaligen lettischen Nationalspieler Jevgenijs Kazacoks und dem zuletzt im US-Staat New York am College spielenden Joshua Choi hat sich der SV 1890 Westerhausen im Sommer bereits international verstärkt. Zur Riege der Neuzugänge gehören am Wolfsberg auch zwei neue Südamerikaner.
Mit Carlos Antonio Moreno wechselte ein Venezolaner vom thüringischen Landesklasse-Vertreter SV Grün-Weiß Siemenrode in den Harz. Der 21-Jährige "hat mich direkt im ersten Training überzeugt", erklärte Trainer Garrit Golombek zur Vorstellung: "Er bringt ein sehr gutes Tempo mit, ist Linksfuß und kann auf der gesamten linken Seite eingesetzt werden." Zum Spielerprofil:
Besonders hätte Golombek "seine Lernwilligkeit" gefallen, wie der 35-Jährige betonte: "Er möchte sich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und hat sich sehr gut in die Gruppe eingefügt. Carlos bringt eine Qualität mit, an der wir hoffentlich noch viel Freude haben werden." Der Venezolaner werde "sowohl auf der linken Außenverteidigerposition als auch auf der offensiven Außenbahn" den Konkurrenzkampf einheizen.
Ebenfalls neu am Wolfsberg ist der Brasilianer Carlos Daniel Sousa e Silva. Der 20-Jährige lief in den vergangenen drei Spielzeiten für den FSV Grün-Weiß llsenburg in der Verbands- und Landesliga auf. "Carlos ist ein technisch richtig starker Box-to-Box-Spieler, der im Zentrum sehr variabel einsetzbar ist und dort verschiedene Positionen bekleiden kann", erklärte Golombek. Zum Spielerprofil:
>> Carlos Daniel Sousa e Silva
Darüber hinaus überzeuge der Brasilianer besonders mit seiner positiven Art. "Er liebt den Fußball, und das merkt man ihm einfach in jeder Situation an", so Golombek. "Wenn man sieht, wie er sich auf dem Platz bewegt, wie er arbeitet und ackert, erkennt man sofort, dass er für die neue Aufgabe brennt. Er hat richtig Lust, sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte in seiner noch jungen Karriere zu gehen."
Carlos Daniel Sousa e Silva ist dabei nicht der einzige Spieler, der im Sommer den Weg aus Ilsenburg nach Westerhausen gefunden hat. Auch Justin Habel läuft künftig für die Wolfsberg-Elf auf. Sein neuer Trainer kennt den 25-Jährigen aus gemeinsamen Tagen beim TSV Berßel. "Gegen und mit Justin habe ich als Spieler selbst schon einige Male gespielt und ihn dabei auch als Menschen kennenlernen dürfen. Deshalb bin ich absolut überzeugt, dass er uns sowohl auf als auch neben dem Platz weiterhelfen wird", so Golombek. Zum Spielerprofil:
Der ehemalige Junior des 1. FC Magdeburg bringe "viel Qualität und ein hohes Spielverständnis mit", lobt Golombek: "Er wird unser Spiel in vielen Bereichen verbessern und unserer Mannschaft zusätzliche Stärke verleihen. Umso mehr freue ich mich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat."