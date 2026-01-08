Zwei neue Spielertrainer für Germania Amberg

Der SC Germania Amberg, der derzeit den sechsten Tabellenplatz in der Kreisklasse Süd Amberg/Weiden belegt und in der Restsaison versuchen will, den Anschluss an die Spitze zu halten, hat nun die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Sportclub aus dem Amberger Norden präsentiert zu Beginn des neuen Jahres Remi Szewczyk (38) als Spielertrainer und Harry Gittel (31) als Co-Spielertrainer ab dem Sommer 2026 für die erste Herrenmannschaft.

Die langjährigen Bezirksliga-Spieler sind derzeit beim SV Inter Bergsteig Amberg aktiv, wo Szewczyk im Mittelfeld und Gittel in der Abwehr agiert. Szewczyk, der bereits als Trainer beim FSV Gärbershof und als Co-Trainer bei den Sportfreunden Ursulapoppenricht Verantwortung trug, hat in seiner Karriere unter anderem bei der SpVgg Weiden gespielt. Jahrelang trug er auch das Dress der DJK Gebenbach. Gittel war zuvor beim FSV Gärbershof tätig und wechselte zusammen mit Szewczyk zu Inter Bergsteig.



„Wir sind sehr glücklich, nach guten und intensiven Gesprächen Remi Szewczyk und Harry Gittel als neue Trainer ab dem Sommer verpflichtet zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, erklärt Germanen-Vorstand Alfred Scherm in einer Pressemeldung des Stadtklubs.



Bevor der Stabwechsel vollzogen wird, wollen sich beide Parteien noch voll auf ihre aktuellen Aufgaben konzentrieren. Die Germanen wollen unbedingt versuchen, in der Restsaison noch ein Wörtchen um Platz 3 mitzureden, und die zukünftigen Germanen-Trainer wollen sich mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord vom SV Inter Bergsteig Amberg verabschieden. Bis zum Saisonschluss wird Coach Thomas Roth die Geschicke bei den Rot-Gelben lenken. Im Dezember wurden bekannt, dass sich der B-Lizenzinhaber und die Verantwortlichen geeinigt haben, dass man zum Saisonende die Zusammenarbeit beenden wird.