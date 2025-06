Zwei Neue sollen den SV Genc Duisburg in die Landesliga bringen

Beim SV Genc Osman Duisburg steht bald die Vorbereitung zur neuen Saison an. Jetzt sind die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt nochmal aktiv geworden. Mahde Hadekhalaf Kaeede und Oguz Karagüzel schließen sich den Duisburgern an.

Karagüzel kommt vom SF Bulmke aus der Bezirksliga Westfalen. Eine ordentliche Statistik stützt die These von Grepl durchaus – in der abgelaufenen Saison hat er in 20 Partien 18 mal netzen können. Vorher hat er sogar schon Oberliga-Erfahrung bei Türkspor Dortmund, dem SV Schermbeck und dem FSV Duisburg sammeln können. Auch hier konnte er in jungen Jahren schon Nadelstiche setzen und wird seine Leistungen sicherlich in der Bezirksliga bestätigen. Grepl verspricht sich einiges von dem jungen, aber doch erfahrenen Kicker: „Für die Stürmerposition waren wir gründlich auf der Suche und an ihm waren wir schon lange dran. Seine bisherigen Vereine und Statistiken sprechen für sich. Er ist gerade erst 24 Jahre alt. Das ist unser Königstransfer für die Offensive.“

Kaeede kommt von SG Essen-Schönnebeck, dort hat er in den vergangen zwei Saisons in der Landesliga gespielt. Der Angreifer kommt dabei in 37 Spielen auf 16 Scorer. Vorher war er bei der SpVgg Steele aktiv, in der er seine ersten Schritte im Herrenfußball gegangen ist. Lange geplant ist der Wechsel allerdings nicht gewesen, wie Grepl erzählt: „Er hat sich kurzfristig entschieden Schönebeck zu verlassen. Dann hätte er sogar in die Oberliga wechseln können, will aber mit uns beim SV Genc Osman etwas bewirken, worüber wir sehr glücklich sind.“

Die Duisburger sind 2023 aus der Landesliga abgestiegen und wollen den Schritt wieder zurück nach oben gehen. Die beiden jungen Angreifer sind definitiv ein selbstbewusstes Zeichen in die Richtung, wie der sportliche Leiter auch bestätigt: „Das sind die beiden letzten Puzzleteile, um in der kommenden Saison den Aufstieg in die Landesliga anpeilen zu können.“