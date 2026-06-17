Zwei neue Offensivspieler für Borussia Veen

Bongartz und Szentulat kommen nach Veen – Foto: levivisions, privat

Borussia Veen hat in der Bezirksliga früh den Klassenerhalt eingetütet. Auch bei der Kaderplanung mit fünf Neuzugängen waren die Krähen fix. Da aber seit Saisonende klar ist, dass Stürmer George Michael Wiedemann nicht mehr als Spieler dabei sein wird, sondern dem Trainerstab angehört, schauten sich die Veener nochmals nach Verstärkungen für die Offensive um. Und sind jetzt fündig geworden.

Ben Bongartz kommt aus Issum

So kommt vom A-Liga-Absteiger SV Issum Ben Bongartz. Der 22-Jährige ist fürs Zentrum oder die Außenpositionen eingeplant. Zudem stößt Marvin Szentulat von der JSG Straelen/Veert dazu. Der 18-Jährige erhält eine Seniorenerklärung und wird nur für die Bezirksliga-Truppe zum Einsatz kommen, wie Obmann Ken Klemmer sagt. Der Youngster sei ein Außenbahnspieler. Klemmer meint, dass man noch mit einem weiteren Offensivakteur im Gespräch sei.

Die Vorbereitung der Veener beginnt am 5. Juli. Bei den Testspielen gibt’s eine Änderung. Am 5. August empfängt die Borussia um 15 Uhr nicht den VfL Repelen, sondern den VfL Tönisberg. Mitte August beginnt die Meisterschaft.