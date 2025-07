Zwei neue Gesichter für die neue Saison bei Sparta Werlte

Nachdem Sparta Werlte sich in der vergangenen Saison mit dem Meistertitel zum Aufsteiger krönen konnte, laufen die Vorbereitungen für die anstehende Bezirksliga-Saison – so auch in Sachen Kaderplanung. Wie der Verein bekannt gab, stehen zwei weitere Neuzugänge fest. Janik Rolfes und Darius Budacan werden zukünftig im Volksbank Stadion auflaufen.