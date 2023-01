Zwei neue Gesichter bei der SG Union Sandersdorf Oberliga Süd +++ Jakob Funken und Rene Bernet kommen dazu, Leon Rehme verlässt den Verein

Mit Jakob Funken begrüßte die SG Union einen Oberliga-erfahrenen Neuzugang, der für den FC Eilenburg und zuletzt für den FC Grimma bereits 48 Einsätze in der fünften Liga verbuchte. "Jakob bot sich über Trainingseinheiten in der aktuellen Rückrundenvorbereitung für Union an, überzeugte nicht nur hier, sondern zeigte auch mit seinem Einsatz gegen den Chemnitzer FC, dass er über eine gute Spielübersicht und Zweikampfschärfe verfügt", schreibt der Verein zum vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler. Zum Spielerprofil:

>> Jakob Funken

Eine klangvolle Vita kann derweil Rene Bernet vorweisen. Immerhin spielte der 19-jährige Torhüter in den Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig, dem 1. FC Magdeburg und des VfL Wolfsburg. "Dann plagten Rene gesundheitliche Schwierigkeiten. Jetzt klopfte er bei uns an, um wieder an seine damalige Leistungsfähigkeit anzuknüpfen. Wir freuen uns, einen so talentierten Jungen mit den Wurzeln in unserer Region bei uns zu haben", heißt es in der Vereinsmitteilung über den Keeper, der schon einst den Kasten bei der JFV Sandersdorf-Thalheim hütete. Zum Spielerprofil:

>> Rene Bernet

Nicht mehr dabei ist dagegen Leon Rehme. Der 19-Jährige war erst im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs von Lokomotive Leipzig zu Union Sandersdorf gewechselt, kam in der ersten Halbserie allerdings nur auf sechs Kurzeinsätze in der Oberliga. Künftig trägt der Defensivspieler das Trikot des VfB Zwenkau in der sächsischen Landesklasse. Zum Spielerprofil:

>> Leon Rehme