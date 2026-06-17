Zwei neue Gesichter am Oyther Berg: VfL holt Schillmöller und Meier Neuzugang Nummer drei und vier fix von p.s. · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Oythe treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems weiter voran. Nach den bereits bekanntgegebenen Verpflichtungen von Christoph Wilkens (Frisia Goldenstedt) und Finn Feldhaus (Rot-Weiß Visbek) stehen mit Marcel Schillmöller und Janno Meier zwei weitere Neuzugänge für den Verein vom Oyther Berg fest.

Marcel Schillmöller wechselt vom Landesligisten aus Mühlen nach Oythe. Der 24-jährige Innenverteidiger stand seit 2022 bei den Grün-Weißen unter Vertrag. Zuvor spielte er für den BSV Rehden. Für den VfL Oythe ist Schillmöller kein Unbekannter, da er bereits in der Jugend das Trikot des Vereins getragen hatte. Mit Janno Meier stößt zudem ein weiterer Defensivspieler zum Kader. Der 23-jährige Rechtsverteidiger kommt vom Süderneulander SV aus der Bezirksliga Weser-Ems 1 an den Oyther Berg. Der Lehramtsstudent lebt in Vechta und soll künftig die Defensive des VfL verstärken.

Einen Abgang müssen die Oyther hingegen ebenfalls verkraften. Lennart Blömer wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den VfL auflaufen. Dem in Osnabrück lebenden Lehrer wurde der Aufwand für die Fahrten nach Vechta zu groß. Künftig wird Blömer für den Sportclub Melle auflaufen. Der Verein verabschiedete sich mit dankenden Worten von „Lenni“: „Wir bedanken uns bei ‚Lenni‘ für seinen Einsatz in der vergangenen Spielzeit und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.“ Gleichzeitig wünschte der VfL seinen beiden Neuzugängen einen guten Einstand und eine erfolgreiche Zeit am Oyther Berg.