Zwei Neue für den TSV Venne Bezirksligist konnte sich in der Winterpause verstärken

Mit Filipe Martins und Fabian Knäuper kann der Aufsteiger der "rot-weißen Familie" zwei neue Gesichter präsentieren.



Der spielstarke Mittelfeldspieler Martins stößt vom TuS Engter zum TSV Venne und ist für Trainer Nico Fehlhauer kein Unbekannter. Seine fußballerische Ausbildung durchlief er unter anderem in der A-Jugend Landesliga bei Blau-Weiß Hollage, bevor er beim SC Lüstringen und TuS Engter im Herrenbereich aktiv wurde.



Mit Fabian Knäuper kommt zusätzlich nochmal ordentlich Tempo ins Mühlenbachstadion. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler traf bereits in jungen Jahren regelmäßig in der Kreisliga Stadt, Verletzungen zwangen ihn zuletzt zu einer längeren Pause. Jetzt will er wieder in der Bezirksliga angreifen.



Jakob Stegmann wird künftig etwas kürzer treten und steht lediglich der zweiten Herrenmannschaft zur Verfügung. Stegmann war seit dem Sommer als Rückkehrer wieder Bestandteil der ersten Mannschaft gewesen, schafft es künftig zeitlich aber nicht, den Ansprüchen regelmäßig gerecht zu werden. Die Mannschaft von Trainer Henning Hinnenkamp darf sich über eine echte Verstärkung freuen, die bei personellen Engpässen auch dem Bezirksligakader weiterhin zur Verfügung steht.



Die Testspiele des TSV Venne:

Samstag, 21.01.23 | 16:00 Uhr: TUS Borgloh - TSV Venne

Samstag, 28.01.23 | 15:30 Uhr: TuS Glane - TSV Venne

Mittwoch, 01.02.23 | 19:30 Uhr: TuS Dielingen - TSV Venne

Dienstag, 07.02.23 | 19:30 Uhr: SF Oesede - TSV Venne

Samstag, 11.02.23 | 12:00 Uhr: 1.FCR 09 Bramsche - TSV Venne

Sonntag, 12.02.23 | 14:00 Uhr: Hagener SV - TSV Venne

Sonntag, 19.02.23 | 14:00 Uhr: VfL Kloster Oesede - TSV Venne

Sonntag, 26.02.23 | 14:00 Uhr: TSV Westerhausen - TSV Venne

Saisonstart: Sonntag, 05.03.23 | 15:00 Uhr: TSV Venne - Spvg. Fürstenau