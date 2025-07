Zwei Neue für den FCS

Der 1. FC Saarbrücken hat seine Offensive weiter verstärkt und zwei neue Spieler unter Vertrag

genommen. Vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund II wechselt der 24-jährige Flügelspieler Rodney ElongoYombo an die Saar. Zudem stößt der 27-jährige Franzose Mohammed Amine Groune vom französischen Viertligisten US Thionville Lusitanos zum FCS.

Elongo-Yombo, gebürtiger Deutscher mit kongolesischen Wurzeln, ist auf beiden Außenbahnen sowie im Sturmzentrum einsetzbar und bringt Erfahrung aus über 90 Drittligaeinsätzen mit. Für

Borussia Dortmunds U23 erzielte er in drei Spielzeiten insgesamt elf Treffer und bereitete neun

weitere vor. In der abgelaufenen Saison 2024/25 stand er in 37 Ligaspielen auf dem Platz, kam auf rund 1.700 Einsatzminuten, erzielte ein Tor und lieferte vier Torvorlagen.

Mit Mohammed Amine Groune verpflichtet der FCS darüber hinaus einen physisch starken und

torgefährlichen Außenspieler, der zuletzt für US Thionville Lusitanos in der französischen National 2 auflief. In der Saison 2024/25 kam Groune dort auf 29 Ligaeinsätze und erzielte zwölf Tore. Insgesamt blickt der 1,87 Meter große Franzose auf mehr als 160 Pflichtspiele im französischen Amateurfußball zurück und erzielte dabei rund 60 Treffer. Groune gilt als robuster, geradliniger Spieler, der besonders bei Standards und im Eins-gegen-eins seine Qualitäten zeigt. Mit Rodney holen wir einen schnellen und geradlinigen Außenspieler. Amine ist ein flexibler Spieler im offensiven Mittelfeld mit einem starken linken Fuß. Gemeinsam erweitern sie unsere Offensive deutlich – flexibel und zielstrebig“, erklärte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger.