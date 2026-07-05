Zwei Neue für den FC Norden: Heyen kommt, Bohse kehrt zurück Doppelschlag auf dem Transfermarkt von p.s. · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

FC Norden hat seinen Kader für die kommende Saison der Bezirksliga Weser-Ems mit zwei weiteren Spielern ergänzt und dabei sowohl im Tor als auch im Feldbereich nachgelegt.

Mit Rico Heyen stößt ein vielversprechender Torhüter zum Verein. Der Keeper wechselt von der SpVg Aurich nach Norden, wo er zuletzt als Stammtorwart der 1. Herren aktiv war. Der Verein beobachtete ihn bereits seit längerer Zeit und ist insbesondere von seinem Talent sowie seinem großen Entwicklungspotenzial überzeugt. Der FC Norden freut sich über die Verpflichtung und heißt den Neuzugang herzlich im Team willkommen. Für seine Zeit im rot-weißen Trikot wünscht der Verein ihm viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Saison.

Auch im Feldbereich kann der FC Norden einen Rückkehrer begrüßen: Niklas Bohse trägt künftig wieder das Trikot seines ehemaligen Vereins. Bereits vor drei Jahren lief er für den FC Norden auf, ehe er sich der TuRa Marienhafeanschloss. Nun führt ihn sein Weg zurück nach Norden. Bohse gilt als technisch versierter und flexibel einsetzbarer Spieler, der der Mannschaft zusätzliche Optionen geben soll und das Team qualitativ verstärkt.