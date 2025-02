Zwei Neue für den FC Ilsetal

Beide Spieler sind vom Klassenerhalt überzeugt. Auf die Frage, wo die beiden den FC am Ende der Saison sehen, lauteten die Antworten: "Im sicheren Mittelfeld" und "Unter den Top 10". In Finn Trost, der seinen neuen Klub unter den Top zehn der Bezirksliga sieht, verpflichtet Ilsetal einen hochveranlagten Innenverteidiger aus der U19 des MTV Wolfenbüttel.

Über den 19-jährigen, der in der Hinrunde noch in der A-Junioren Niedersachsenliga zum Einsatz kam, sagt sein neuer Trainer Bilal Kötüz: "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Finn einen talentierten und lernwilligen Spieler für unser Team gewonnen zu haben. Ich bin überzeugt, dass er sich in unserem Team schnell einfügen wird und eine bedeutende Rolle in der Zukunft unserer Mannschaft spielen kann."