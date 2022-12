Zwei Neue für Auerbach - Gallmaier will in Bezirksliga Der Rangdritte der Kreisliga Straubing hat sich mit Matthias Müller und Nico Kellermann verstärkt

Der SV Auerbach schaltet in den Angriffsmodus. Zwar hat der Verein in der Winterpause seinen Co-Spielertrainer David Supolik verloren, dafür haben die Verantwortlichen um Gerhard Spannmacher und Manfred Kraus zwei hoffnungsvolle Neuzugänge an Land ziehen können. Vom B-Team des TSV Seebach wechselt der in Hengersberg wohnhafte Matthias Müller (21) zum Tabellendritten der Kreisliga Straubing, vom Bezirksligisten SV Schöfweg kommt der 20-jährige Nico Kellermann, der in Grattersdorf lebt, zum SVA.