Zwei Neue, Coach bleibt: Bernhardswald will zurück in die Kreisklasse

Trainer Thomas Kern ist mit dem TSV Bernhardswald auf Kurs Wiederaufstieg. – Foto: Felix Schmautz

Kern übernahm die Mannschaft letzten Sommer nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisklasse. Sofort fand der 44-Jährige einen Draht zu den Spielern. Sportlich läuft es auch gut. Daher gab es für die Verantwortlichen des TSV keinen Grund, die Zusammenarbeit mit Kern am Saisonende zu beenden. Natürlich musste auch der Trainer selbst mitspielen. Und das tat er. Obwohl ihm höherklassige Angebot vorlagen, gab Kern seine Zusage für die Saison 2026/27. „Thomas und ich sind sowohl menschlich als auch fußballerisch auf einer Wellenlänge. Die Zusammenarbeit hat von der ersten Sekunde zu hundert Prozent gepasst“, lässt Abteilungsleiter Thomas Hiltl wissen. Für die nur noch fünf Spiele umfassende Restrückrunde sei das klare Ziel, „den ersten Platz nicht mehr herzugeben und den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren“. Das erste und voraussichtlich schon vorentscheidende Punktspiel steigt am Ostermontag, 6. April, beim Verfolger DJK Keilberg.



Um das Ziel letztendlich auch zu realisieren, wurde bereits im Januar mit Lauftraining, sowie in der Halle mit Koordinations- und Stabilitätsübungen begonnen. Seit dem 24. Februar stehen die Bernhardswalder wieder auf dem Fußballplatz. Seit dem Trainingsbeginn nach der Winterpause sind die Neuzugänge Matthais Ott (TSV Nittenau) und Keeper Fabian Stauffer (ASV Burglengenfeld II) Teil der Mannschaft. „Beide können jedoch erst im Laufe der restlichen Saison in den Punktspielen eingesetzt werden“, informiert Hiltl. Positive Signale gab es aus dem Bestandskader: „Nahezu die komplette Mannschaft hat ligaunabhängig bereits für die kommende Saison zugesagt.“ Zudem werden die eigenen Jugendspieler, die in diesem Jahr volljährig werden, ebenfalls in den Kader der beiden Herrenmannschaften integriert.



