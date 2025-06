Zwei Neue beim Verbandsligisten und Transfer in der Bezirksliga

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Iannuzzi künftig in Blau! Giuliano Iannuzi wechselt zu den Young Boys. Seine gesamte Jugendfussballer-Laufbahn verbrachte Giuliano beim SSV Reutlingen. Zuletzt lief der Abwehrspieler in der A Junioren Bundesliga auf. Seine ersten Schritte im aktiven Fussball möchte der Linksfuß nun bei den Young Boys in der Verbandsliga gehen. Lieber Giuliano, wir freuen uns auf ein vielversprechendes Talent. Herzlich Willkommen.

Tasdögen kommt ! Batuhan Tasdögen schließt sich den Young Boys an. Batu hat in der Jugend schon einiges gesehen, so spielte er u.a. für Bissingen, Aalen und Pforzheim. Erste Erfahrungen im aktiven Fussball sammelte Batu bei der TSG Tübingen in der Verbandsliga, wo er in der abgelaufenen Saison auf 16 Einsätze kam. Nun stellt sich Batu der Herausforderung Young Boys Reutlingen. Herzlich Willkommen lieber Batu.

Germania Bargau (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Heute dürfen wir euch einen weiteren Neuzugang vorstellen. Der Kapitän vom TSV Heubach wechselt nach Bargau. Philipp Beisswanger ist in der Defensive beheimatet und wird mit seiner Erfahrung unser Team für die kommende Saison verstärken. Wir freuen uns sehr, dass du nun Teil unserer Mannschaft bist. Herzlich Willkommen!

