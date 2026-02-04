Zwei Neue bei Staaken, Dersim holt drei Spieler News im Überblick von ser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Seedorff

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

04.02. +++ Staaken präsentiert weitere Neuzugänge Nach den Verpflichtungen von Maurice Engst (Eberswalde) und Louis Guske (Friedenau) hat Berlin-Ligist Staaken zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Ali Elmahdawi, der aus dem eigenen Nachwuchs kam und schon zu Oberliga-Zeiten für Staaken spielte, kommt von Stern 1900 zurück nach Staaken. Zudem ist Alexander Brown neu im Team. Das 18-jährige Torhütertalent aus den USA war zuletzt Teil des Berliner Ablegers der International Soccer Academy.

04.02. +++ Dersim holt drei Neue Der BSV Dersim hat drei Neuzugänge in den eigenen Reihen begrüßt. Mit Can Eryigit und Rene Thamm wechseln zwei Spieler von Sport-Union ans Tempodrom. Zudem kehrt Tugay Göcer nach eineinhalb Jahren beim Berlin-Ligisten SC Charlottenburg zurück.

03.02. +++ Hertha-Talent nach Dänemark Peter Matiebel hat Hertha BSC II verlassen und ist zum dänischen Zweitligisten Middelfart gewechselt. Dort unterschrieb der 21-Jährige einen langfristigen Vertrag. In der Hinrunde der laufenden Saison absolvierte der Innenverteidiger acht Regionalliga-Partien für Herthas U23.

– Foto: Sebastian Räppold

03.02. +++ Neuer sportlicher Leiter in Hermsdorf Der VfB Hermsdorf hat einen neuen sportlichen Leiter vorgestellt. Oliver Münchow übernimmt ab sofort die sportlichen Geschickte im Herren- sowie Nachwuchsbereich. Er durchlief als Spieler sämtliche Mannschaften beim VfB, trainierte anschließend die Herren in der Berlin-Liga. Nachdem Münchow zwischenzeitlich im NLZ des VfL Wolfsburg arbeitete, ist er nun zurück bei seinem Heimatverein. 02.02. +++ Hertha leiht Talent für U23 Hertha BSC hat seine U23 vor Ende der Transferfrist verstärkt. Vom FC Ingolstadt wird Innenverteidiger Elias Decker bis Saisonende ausgeliehen. Dann besitzen die Berliner eine Kaufoption. Decker, der in sechs Wochen 20 Jahre alt wird, schaffte in Ingolstadt den Sprung aus dem Nachwuchs in die 3. Liga, absolvierte dort in den vergangenen eineinhalb Jahren 25 Spiele.

– Foto: #inkognitophotography