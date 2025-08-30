Zwei Neue bei der TSG Sprockhövel: Torjäger-Rückkehr und BVB-Talent

Torjäger Gudalovic, der im Sommer 2021 aus der U17 des Wuppertaler SV nach Sprockhövel gekommen war und zwölf Tore zur letztjährigen Westfalenliga-Meisterschaft beigetragen hatte, unterschrieb vor vier Monaten beim damaligen Top-Oberligisten SSVg Velbert. Die Niederrheiner stiegen in die Regionalliga West auf. Berücksichtigung fand der 20-Jährige bislang aber nicht, da er bis zuletzt mit seiner noch in Sprockhövel zugezogenen Bänderverletzung zu kämpfen hatte. Eine suboptimale Vorbereitung, die keine Aussicht auf Einsatzzeit in der vierthöchsten Spielklasse bot, so dass sich der Offensivmann für eine Rückkehr entschieden hat. Der Sportliche Leiter Jan Helfers sagt in der Lokalpresse "WAZ": "Wir sind immer im Austausch geblieben und sind froh, dass er jetzt wieder bei uns spielt. Seine Verletzung ist noch immer nicht ausgestanden. Es gibt leider auch keine verlässliche Prognose. Es kann sein, dass es nur wenige Wochen dauert, oder eben doch etwas länger."

Der zweite Neue ist ein gelernter Innenverteidiger, der von 2015 bis 2023 im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund ausgebildet wurde. Der 21-jährige Husseck erlebte bislang aber eine schwierige Seniorenzeit, die immer noch im Schatten des im September 2022 zugezogenen Meniskusschadens steht. Anderthalb Jahre war er damals außer Gefecht gesetzt. Als er im März 2024 sein Comeback beim BVB II in der 3. Liga feierte, zog er sich nach seinem Wechsel zu Regionalligist RW Oberhausen in der Vorbereitung der vergangenen Saison erneut eine Meniskusverletzung zu, die kein Einsatz mehr zuließ. Inzwischen steht er wieder auf dem Platz und überzeugte die Sprockhöveler Verantwortlichen im Probetraining. "Wir gehen das ganz entspannt an. Weder Jonah noch wir haben großen Druck. Er wird sicher seine Zeit brauchen. Aber die kriegt er und dann glaube ich, dass er ein wertvoller Spieler für uns werden kann", so Helfers.