Zwei Neue auf den letzten Drücker für die TSG Pfeddersheim

Worms. Schock für den SV Horchheim, Verstärkung für die TSG Pfeddersheim. Mit Marcel Mappes und Fabian Sombetzki verlassen zwei langjährige Spieler den SVH und schließen sich der TSG Pfeddersheim an, die nach ihrem Verbandsliga-Abstieg in der kommenden Spielzeit in der Landesliga antritt. Was die TSG-Verantwortlichen zu den Transfers sagen und warum der Wechsel Marcel Mappes etwas leidtut, lest Ihr im Plusartikel der Wormser Zeitung.