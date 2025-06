Zwei Nachwuchstalente erhalten Kaderplätze beim FC 08 Villingen

Der FC 08 Villingen setzt weiterhin konsequent auf junge Talente und vergibt zwei Kaderplätze an vielversprechende Nachwuchsspieler: Arian Bojaj (18) aus der eigenen U19 sowie Matthes Glück (19), Kapitän der U19-Bundesligamannschaft des Halleschen SC, spielen künftig im Oberliga-Team der 08er an. Damit umfasst der Kader nun 18 Feldspieler und zwei Torhüter – das angestrebte Ziel im Hinblick auf die Kaderplanung ist somit frühzeitig erreicht.

„Matthes hat in den Probetrainings bei uns sehr überzeugt. Er ist technisch gut ausgebildet, hat ein hohes Spielverständnis und ist auf mehreren Positionen einsetzbar“, erklärt der FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan. „Wir planen mit ihm primär auf der linken Verteidigerposition – als Linksfuß bietet er uns dort interessante Optionen.“ Glück stammt aus der Bodenseeregion und war jahrelang in der Jugend des SC Freiburg aktiv.

Auch Arian Bojaj konnte sich mit starken Leistungen in der U19 des FC 08 empfehlen. „Er hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Arian ist schnell, kreativ, technisch stark und bringt eine hervorragende Mentalität auf den Platz. Wir haben ihn in den letzten Spielen intensiv beobachtet und sind überzeugt, dass er diese Chance verdient hat. Er ist flexibel einsetzbar – wir planen mit ihm vor allem als Außenverteidiger oder auf der Sechserposition“, so Yahyaijan.