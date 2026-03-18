Zwei Nachholspiele und zwei Abstiegskracher am Mittwochabend

Für Bunde war es ein verbrauchtes Wochenende – gegen Großefehn wurde so richtig Lehrgeld bezahlt und man wurde mit 10:1 nach Hause geschickt. Mit dem Süderneulander SV reist nun ein Aufsteiger an, der im neuen Jahr noch nicht richtig in Tritt gekommen ist, mit 21 Zählern aber weiterhin absolut im Soll ist und mit einem potentiellen Auswärtserfolg schon frühzeitig stark Richtung Klassenerhalt schielen dürfte.

Gegen Aurich sah es richtig ordentlich aus, was Schlusslicht Wiesmoor seinen Zuschauern bot – zwischenzeitlich führte man, lag dann wiederum hinten, konnte dann aber in der 10. Minute der Nachspielzeit noch auf 3:3 stellen. Diesen Schwung heißt es jetzt mit in das Nachholspiel gegen den Landesliga-Absteiger Germania Leer zu nehmen, welcher mit zehn Punkten ebenfalls um den Klassenerhalt zittert und noch eine richtig lange Saison vor sich haben wird – für beide Teams wären es absolute Big-Points.