Am gestrigen Ostermontag standen in der Bezirksliga Weser-Ems 1 zwei Nachholspiele an, die es beide in sich hatten und vor allem für Germania Wiesmoor von großer Bedeutung war. Wir geben einen kurzen Überblick.
Nach drei Siegen in Folgen ließ der Favorit aus Wallinghausen Punkte liegen und verpasst die Minimalchance am Tabellenzweiten Großefehn dran zu bleiben. Der Tabellenvorletzte aus Hinte machte es vor allem in der ersten Halbzeit stark und ging nicht unverdient kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber dann stärker aus der Kabine und kamen schnell zum Ausgleich. Danach neutralisierte sich die Partie, wodurch es beim leistungsgerechten 1:1 blieb, mit dem vor allem die Gäste besser leben werden können.
Für Schlusslicht Germania Wiesmoor wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Nach dem 2:2 gegen Middes war die Hoffnung auf erneutes Punkte da und die Hausherren machten es durchaus gut. Nach einem frühen Rückstand kämpften die Gastgeber aufopferungsvoll und kamen nach einer guten Stunde zum verdienten Ausgleich. Für Bunde war dies wie ein Weckruf und so dauerte es nicht lange, bis die Gäste erneut in Führung gingen und es hintenraus dann richtig deutlich machten – Big-Points für Bunde.