Nach drei Siegen in Folgen ließ der Favorit aus Wallinghausen Punkte liegen und verpasst die Minimalchance am Tabellenzweiten Großefehn dran zu bleiben. Der Tabellenvorletzte aus Hinte machte es vor allem in der ersten Halbzeit stark und ging nicht unverdient kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber dann stärker aus der Kabine und kamen schnell zum Ausgleich. Danach neutralisierte sich die Partie, wodurch es beim leistungsgerechten 1:1 blieb, mit dem vor allem die Gäste besser leben werden können.